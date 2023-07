Productores piden apoyo financiero y fiscal a la Provincia y a Nación

Lunes, 17 de julio de 2023

Rurales insisten en la necesidad de ser incluidos en la nueva medida provincial para contar con los beneficios impositivos “porque eso es una mochila muy grande y muy pesada para el productor”.

A la espera de una nueva medida provincial para hacer frente a las consecuencias de la sequía, productores piden el acompañamiento del Gobierno provincial en materia financiera y tributaria. ”Son muchas las posibilidades que hay con relación a las cuestiones fiscales que le pesan mucho al productor, pero para que opere todo eso, el productor tiene que estar en Emergencia entonces el productor no quedaría descubierto”, dijo el titular de la Asrc, Pablo Sanchéz.



Tras una reunión que congregó a las distintas rurales de la provincia, El presidente de la Asociación de Sociedades Rurales de Corrientes (Asrc), Pablo Sánchez sobre el encuentro.



Consultado sobre si se analizaron algunas acciones, ante la medida provincial dijo que “vamos a aguardar la decisión del Gobierno Provincial. Entendemos que la Provincia va a trabajar como planteo, y va a avanzar sobre las dos regiones más afectadas que son Centro Sur y Santa Lucía, eso también es coincidente con el diagnóstico nuestro, donde hay lugares que están en situación de desastre y esos productores tienen que tener un abordaje más amplio”.



“Nosotros lo que planteamos es la necesidad de que se siga acompañando desde lo provincial. Pero también hay implicancias en las cuestiones financieras y fiscales tributarias vinculadas a Nación. Porque es así donde pueden operar diferimientos o prórrogas de vencimiento o anticipo de ganancias y todas las cuestiones impositivas, porque eso es una mochila muy grande y muy pesada para el productor”, continuó



“Tiene que ver también con los anuncios que se hicieron desde Nación y falta que todo eso se plasme también en posibilidades concretas, entendiendo que hay exención en pago de ganancias a los productores que realizan venta forzada”, acotó.



En esa línea aclaró que “son muchas las posibilidades que hay con relación a las cuestiones fiscales que le pesan mucho al productor, pero para que opere todo eso, el productor tiene que estar en Emergencia entonces para acceder a los beneficios de la ley nosotros insistimos en la necesidad de que continúe la anterior, aunque entendemos que no se puede porque hay un impedimento formal, pero una nueva emergencia volvería a habilitar esta posibilidad, entonces el productor no quedaría descubierto y podría seguir gestionando todas las cuestiones vinculadas a lo fiscal tributario o financiero en el caso de entidades financieras como el banco”.



Sobre una posible reunión con las autoridades del Ministerio de la Producción dijo que “tenemos encuentros informales y diálogo permanente. Las puertas están abiertas para una reunión cuando sea necesaria. Estamos en comunicación pero en concreto no está pautado en el corto plazo nada, veremos una vez que salga la Emergencia como se seguirá trabajando” .



Sobre las erogaciones que deben afrontar tras el vencimiento de la medida provincial el 1 de julio explicó que “hoy no tenemos más marco normativo, es por eso que estamos expectantes de ver que saca la Provincia porque en función de ello se va a determinar que los productores tengan o vuelvan a tener la posibilidad de prórroga o no, en el caso de aquellos que se acogieron a ese beneficio”.



Por último, sobre la asistencia que está recibiendo el sector comentó que “la provincia determinó una abordaje por estrato y a los productores más pequeños los asiste con alimentos en las zonas más afectadas y a los más grandes le brinda el acceso a financiación o diferimientos impositivos”.



Se debe señalar que las rurales de toda la provincia tras la reunión emitieron un comunicado manifestando su preocupación por la falta de pasto y la escasez hídrica. Además insistieron en trabajar de manera conjunta con el Gobierno provincial para no dejar al sector a la deriva “como lo hace el Gobierno nacional”.



El 23 de diciembre del 2022, el gobernador Gustavo Valdés firmó el decreto N°3771/22 extendiendo nuevamente el estado de Emergencia Agropecuaria para todas las actividades productivas, en todo el territorio provincial por 180 días, que venció el 1 de julio del 2023.