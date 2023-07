Advierten la inminente llegada del fenómeno el Niño

Domingo, 16 de julio de 2023

El territorio correntino se verá afectado. La comunidad debe prepararse para el evento que se aproxima. Las temperaturas serán extremas de frío a calor.





De acuerdo con el informe de tres estaciones experimentales de Corrientes, en estos tres meses la lluvias podrían superar los valores normales con acumulados totales que pueden ir entre los 150 y 200 milímetros.



El factor climático también se ve implicado con temperaturas mínimas más bajas y temperaturas máximas más altas.



Los especialistas en clima de la provincia de Corrientes, Carolina Fernández, de la estación experimental de El Sombrerito, Susana Escalante y Juan Ramón Fernández de la estación de Mercedes y Mario Almirón de la de Bella Vista, elaboraron un informe basándose en los datos del Servicio Meteorológico Nacional (SMN) para determinar los cambios climáticos que podría traer la llegada de El Niño en el territorio.





En cuanto a precipitaciones el pronóstico por consenso elaborado por el Servicio Meteorológico Nacional, indica con una probabilidad entre el 40 y 45 que las lluvias del trimestre se encuentran entre normal y superior del normal, esto quiere decir acumulados totales que pueden superar entre los 150 y 200 milímetros.



“Este panorama de precipitaciones podría estar acompañado de temperaturas en promedio -del trimestre- más cálidas e incluso no se descartan periodos con temperaturas más bajas y temperaturas máximas más altas, esto quiere decir, una mayor amplitud térmica”, señalaron.



El fenómeno El Niño, actualmente las condiciones se caracterizan por una transición hacia la fase cálida, esto quiere decir que se ha observado un calentamiento en la aguas del Pacífico Ecuatorial. Según detallan, no hay una respuesta clara a ese calentamiento los modelos están indicando más del 80 y 90% que el fenómeno El Niño se desarrolle en su fase cálida.



En cuanto a la intensidad añaden que “no es clara” porque depende de la temperatura en las aguas. La fase cálida del fenómeno tiende a favorecer las lluvias superiores en los próximos meses, en particular en los meses de primavera.