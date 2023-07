CICLISTAS SE DIRIGEN A LA BASÍLICA DE ITATÍ Jueves, 13 de julio de 2023 Juan Virilli dijo a Cadena de Radios que los ciclistas salieron ayer desde Monte Caseros,en mi caso me sumaré el sabado,ya son 13 años."El corazón te llama,ayer veía la foto de los que ya empezaron y uno dice por qué no estoy ahí". "Decidimos participar en el tramo 72 kms porque no tuvimos respuesta de Gendarmería Nacional,en el pelotón que salió ayer se incluyen creo que cinco uruguayos ",agregó Virilli.



R: Clara González.-