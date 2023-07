FARIZANO: "ESTO QUE PASA ME ENOJA, PREFIERO NO HABLAR MAS PERO NO DAN RESPUESTAS"

Miércoles, 12 de julio de 2023

"Hay que aumentar la eficiencia de los controles policiales", advirtió Carlos Farizano en Cadena de Radios; "Un tiempo puse seguridad privada, pero los costos son altísimos", detalló.

"Necesitamos una Policía preparada, compenetrada con lo que pasa.Acá salimos a buscar inversiones pero pasan estas cosas, desalienta mucho y la gente se sigue yendo,termina invirtiendo en otro lado", asegura Farizano.



"Hoy vendo y me voy, si usted me pregunta hoy porque la verdad le digo con mucho dolor:cinco generaciones han pasado,es un campo heredado y es muy triste lo que le estoy contando.Los márgenes de producción son bajísimos,con costo de producción que son cada vez más elevados",



Para finalizar el actual viceintendente de Santo Tomé dijo ante este medio que prefería no hablar más "porque esto me enoja".



El Hecho

El hecho de abigeato ocurrió en la Estancia de Mora-Cué, que está ubicada a 28 kilómetros de Santo Tomé. “Los animales comenzaron a faltar desde el 22 de febrero y primero pensamos que se trataba de pocas cabezas, pero al día de hoy son más de 100 animales”, dijo Farizano en Radio Sudamericana.



“Nosotros estamos acostumbrados a faenas de pocas cabezas, pero este es un volumen demasiado importante”, agregó.



“Esto no es robo para un consumo de venta en menudencia, acá se produce el arreo, lo juntan en algún lado y lo terminan subiendo a un camión. Los animales no son llevados en el baúl de un auto o en la caja de una camioneta, es imposible llevar tantos animales”, remarcó.



En la entrevista pidió “prestar atención” a este tipo de delitos y sostuvo “hay que aumentar la eficiencia de los controles policiales”. "Un tiempo puse seguridad privada, pero los costos son altísimos", advirtió, sobre todo en años de sequía, en donde el engorde se dificulta.



En diálogo con La Nación, Farizano detalló que son 92 de los animales que faltan que son de dos productores con quien Farizano tiene contratos de capitalización para el engorde. En tanto, hay 16 que pertenecen a un productor que le arrienda el campo. Considerando esto último, el número supera así el total de 102 mencionados antes.