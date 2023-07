ACDP: "LOS MONTOS MAL DESCONTADOS SE DEVOLVERÁN PERO NO SABEMOS SI CON EL PLUS O SUELDO" Miércoles, 5 de julio de 2023 En dialogo con Cadena de Radios el Licenciado Jose Gea informó que "después de varias reuniones informales y gestiones de ACDP tuvimos la respuesta de la devolución en el caso de haberes mal descontados en el item de Impuesto a las Ganancias". "Ese mecanismo no tuvo la actualizacion de AFIP de mes a mes en las modificaciones que existen.Hay un margen de 589 mil pesos que se habia trasladado para este ultimo tramo,hubo desfazaje",explicó.



"Estuvimos trabajando con la CEA ,en reunión con los Contadores que acompañan en estos temas que se dan en el marco de Paritarias y es que el formulario 572 que se tiene que presentar todos los meses para que se eviten los descuentos",aclaró.