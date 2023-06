EN CURUZÚ: 800 NIÑOS PROMETIERON LEALTAD A LA BANDERA NACIONAL EN SU DÍA

Miércoles, 21 de junio de 2023

Con multitudinaria concurrencia se desarrolló el acto para recordar el 203° aniversario del paso a la inmortalidad del creador de la Enseña Patria, don Manuel Belgrano.

Tal como había sido anunciado, el acto central de esta importante fecha patria comenzó con la concentración de autoridades en el Palacio Municipal a las 9:30, y media hora más tarde se procedió al traslado de la Bandera Nacional hasta el mástil mayor, donde fue izada al sonar de Aurora, interpretada por la banda militar del Batallón de Comunicaciones 121 “Sancti Spiritu”.



Seguidamente las autoridades, encabezadas por el intendente José Irigoyen y el comandante de la Primera División de Ejército general de brigada Aldo Daniel Ferrari, se trasladaron hasta el palco.



Posteriormente se entonaron las estrofas del Himno Nacional Argentino, y tras la lectura de adhesiones, el cura párroco Ariel Giménez tuvo a su cargo la invocación religiosa.



Como parte del homenaje la colocación de la ofrenda floral estuvo a cargo del intendente José Irigoyen, el general de brigada Aldo Daniel Ferrari, la presidente del HCD Mariel Naya y la senadora provincial Verónica Espíndola, tras lo cual se realizó un respetuoso minuto de silencio.



El mensaje alusivo a la fecha estuvo a cargo del viceintendente Guillermo Morandini, y luego de sus palabras, 800 alumnos de Cuarto grado de los establecimientos escolares primarios de la ciudad realizaron la Promesa de Lealtad a la Bandera, la cual estuvo a cargo de la Supervisora Escolar de Primaria, María de los Milagros González de Saipe.



En la continuidad del acto los músicos Mercedes Hanson, Yamila Zamora, Braulio Rosas y Darío Gamarra interpretaron la canción oficial de la ciudad “A Curuzú Cuatiá”, teniendo presente que el 19 de junio se cumplieron 100 años del natalicio del Rey del Chamamé, Tarrago Ros.



El cierre fue con el desfile cívico militar con la participación de la Escuela N° 7 “Dr. Juan Balestra”, Escuela N° 471 “16 de noviembre”, Instituto Nuestra Señora del Pilar, Escuela N° 435 “Centenario”, Escuela N° 565 “Juan Bautista Alberdi”, Escuela N° 564 “Domingo Faustino Sarmiento”, Colegio Salesiano “San Rafael”, Colegio “Mamá Margarita”, Escuela N° 321 “Hugo Oscar Rosende”, Banda Civil infanto juvenil Principal Palacios, Agrupación militar 20 de junio, Veteranos de Malvinas, Policía de Corrientes y Bomberos Voluntarios.







Palabras del viceintendente Guillermo Morandini







Nos reunimos hoy para conmemorar la creación de nuestro símbolo patrio la bandera argentina



Haciendo un poco de historia:



Manuel Belgrano enarboló por primera vez la Bandera Nacional en la ciudad de Rosario el 27 de febrero de 1812 y para glorificar la bandera como corresponde, el 08 de junio de 1938, el congreso sancionó una ley que fija como día de la bandera y declara feriado nacional el 20 de junio, aniversario de la muerte de su creador.



Nuestra bandera es el símbolo de unión y fuerza con que nuestros proceres nos dieron independencia y libertad.



Nuestra bandera, es el vínculo sagrado e indisoluble entre las generaciones pasadas, presentes y futuras; con el ánimo de vincularlas con el presente, permítanme tomarme la licencia de una interpretación personal de lo que significa, hoy la bandera y sus colores.



En este caso me voy a dirigir especialmente a estos jóvenes que prometen a la bandera



Podríamos intentar imaginarnos las emociones y sentimientos que motivo a nuestro prócer para crear nuestro símbolo, y que en nuestros alumnos se haga carne este sentimiento de defender nuestros colores.



Colores celestes y blancos impresos en las camisetas de nuestros seleccionados nacionales de los distintos deportes, que muy bien nos representan en todo el mundo, solo hay que ver las lágrimas de emoción de nuestros jugadores cuando cantan el himno nacional argentino, cuando defienden La celeste y blanca, seguramente eso es lo que el creador quiso, que se sientan orgullosos de ser argentino, parte de una gran nación.



En todos los deportes grupales nos destacamos, jugamos en equipo, ¿Y si pudiéramos trasladar lo que hacemos en un campo de juego, en todos los órdenes de nuestra vida ciudadana?



¿No es hora de que reflexionemos e intentemos cumplir con el legado del General?



Jóvenes recuerden las emociones vividas hace muy pocos meses y los sentimientos que le generaron en sus corazones, eso es un poco salvando las grandes diferencias lo que nuestro prócer Manuel Belgrano proyectó con la creación de nuestro símbolo nacional, seguramente estaría feliz y sería un jugador fundamental en nuestro equipo nacional, viéndonos que estamos todos unidos detrás de una misma causa ,que este último evento sea el disparador para cumplir con el sueño de MB ,un país unido en libertad trabajando todos nosotros con un mismo objetivo , ser campeones del mundo , en justicia libertad , igualdad y prosperidad .



Por eso les pido que prometan la bandera con el mismo fervor, con la misma pasión con la que acompañaron el ultimo evento mundialista y que no sea solo temporal que sea para siempre y en todo momento, porque la patria nos espera, pero también nos reclama que vayamos todos juntos, con los colores celeste y blanco pintado en el pecho, sin grietas, sin mezquindades, unidos siempre no solo en los mundiales.



Porque a esta Argentina la levantamos entre todos, con unión, libertad, trabajo, valentía y decisión.



Así, solo así el General vería concluida su labor y que su esfuerzo y sacrificio no fue en vano.







Promesa de lealtad a la Bandera







Alumnos: ésta es la Bandera que creó Manuel Belgrano en los albores de nuestra libertad, simboliza a la República Argentina, nuestra Patria. Es el símbolo de nuestra libre soberanía, que hace sagrados a los hombres y mujeres y a todos los pueblos del mundo.



Convoca el ejercicio de nuestros deberes y nuestros derechos a respetar las leyes y las instituciones. Es la expresión de nuestra historia forjada con la esperanza y el esfuerzo de millones de hombres y mujeres, los que nacieron en nuestra tierra y los que vinieron a poblarla al amparo de nuestra bandera, y nuestra Constitución. Representa nuestra tierra y nuestros mares, nuestros ríos y bosques, nuestros llanos y montañas, el esfuerzo de sus habitantes, sus sueños y realizaciones. Simboliza nuestro presente en el que, día a día, debemos construir la democracia que nos ennoblece, y conquistar el conocimiento que nos libera; y nuestro futuro, el de nuestros hijos y el de sucesivas generaciones de argentinos.



Alumnos: ¿Prometen defenderla, respetarla y amarla, con fraterna tolerancia y respeto, estudiando con firme voluntad, comprometiéndose a ser ciudadanos libres y justos, aceptando solidariamente en sus diferencias a todos los que pueblan nuestro suelo y transmitiendo, en todos y cada uno de nuestros actos, sus valores permanentes e irrenunciables? A lo que los alumnos contestaron: "Sí, prometo".







Presencias



Sr. Intendente de Curuzú Cuatiá Dr. José Miguel A. Irigoyen, Sr. Comandante de la 1ra División de Ejército Gral. de Brigada Aldo Daniel Ferrari, Sra. Presidente del HCD Mariel Naya, senadora provincial Verónica Espíndola, diputado provincial Cr Edgar Benítez, Sr. Viceintendente Guillermo Morandini, Sra. Supervisora Escolar de Primaria María de los Milagros González de Saipe, Juez de Faltas Dr. Germán Bracco, Alférez Fernando Gabriel Galeano, Jefe de Unidad Regional III comisario mayor Juan Ramón Lima, Directora del hospital civil Dra. Mónica González, Directora General del Centro Oncológico Anna Rocca de Bonatti Ingrid Rung, Sres. Secretario del DEM, Sres. Directores y Sub directores municipales, concejales, Asociación Belgraniana, Veteranos de Guerra, Bomberos, instituciones educativas, instituciones intermedias y eclesiásticas.