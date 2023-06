INICIA LA NOVENA EN HONOR A SAN JUAN EN ITUZAINGÓ

Viernes, 16 de junio de 2023

En comunicación con Cadena de Radios el Padre Francisco Lucardi se refirió al inicio de la novena en honor a San Juan Bautista.

"Es sabido que en este tiempo previo de la Novena a San Juan que comenzamos hoy siempre hay llovizna tenue que es mejor verla. Estamos estrenando el templo que el Gobierno provincial puso en valor, estamos renovando la fe,es muy tradicional nuestro pueblo de Ituzaingó que todavía me queda mucho por conocer", dice.



En nuestra Diócesis se trabaja siempre con lo que Monseñor Gustavo Montini propone en base a lo que expresa el Santo Padre, la novena tiene como lema:"Junto con San Juan una Iglesia de corazón joven, anuncia a Cristo vivo".



"Queremos anunciar a un Cristo vivo, no de memoria, no de plástico o de imagen y devoción sino como algo vital. Empezamos con la Ecología, el trato con las distintas generaciones, escuchar e interpretar a los jovenes, los medios de comunicación en general, la Justicia Social, la temática es entender todas las realidades de la sociedad", define.







R:Clara González.-