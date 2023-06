BAJA EL PRECIO DE LAS NARANJAS Y SE REPONE EL STOCK EN CORRIENTES Lunes, 5 de junio de 2023 Un alivio al bolsillo de los correntinos comenzó a evidenciarse en las verdulerías y supermercados de Capital: la fuente indispensable de vitamina C bajó hasta un 67% su valor por docena. Desde el sector aseguran que la salida de producción local es la causante de los cambios.



Luego de un inicio de año marcado por la escasez y los elevados precios de una de las frutas más consumidas en el mercado interno, los valores comenzaron a estabilizarse desde hace dos semanas debido al ingreso de la producción local. Una muy buena noticia para los consumidores que encuentran en la vitamina C del cítrico una buena opción para fortalecer el sistema inmunitario ante la llegada del invierno el próximo 21 de junio.



En las últimas semanas de mayo, el costo de la docena cayó hasta un 67% en la ciudad de Corrientes. Vale recordar que esta cantidad comenzó el 2023 a un promedio de $600 y llegó a principios de abril a $1.200.



En una recorrida por verdulerías y supermercados del centro-sur de la ciudad, encontró la docena de naranjas a valores entre $400 y $450. Una tendencia que se evidenció más allá de la provincia.



La zona productiva costera al Río Uruguay, principalmente Monte Caseros, se encuentra en plena cosecha.



El secretario de la Asociación de Citricultores de Bella Vista, Óscar Barbera, analizó los cambios. "El abastecimiento de naranjas se está normalizando ya que su escasez se debía un tema estacional. Hay plantas de naranjas más tardías en su maduración que están abasteciendo el mercado. Quizás la producción no está dentro de los promedios normales, sobre todo por la sequía, pero es suficiente para que bajen los precios", explicó.



El referente citricola y especialista en el cultivo de limones, estimó que el abastecimiento se mantendrá hasta septiembre u octubre. De esta forma, los consumidores correntinos tendrían asegurada una fuente de vitamina C, en el período de temperaturas más bajas. "El grueso de la producción está saliendo del sur de la provincia, en Bella Vista hay pocos productores que cuentan con stock", acotó.



"La humedad del suelo está bien, pero resta más lluvias para recuperar las reservas de agua" señaló Barbera.



Una variedad que por el momento sigue ingresando del exterior son las de tipo "ombligo", ideales para jugo. De igual manera, estas se pueden encontrar por kilo a $410 en supermercados pese a provenir de países como España.



El descenso en los valores del kilo se notó en otras provincias como Chaco, donde oscilaba entre $500 y $600 hacia finales de mayo. Mientras que en Mendoza en la actualidad se puede conseguir hasta dos kilos por $600.



Desde la Unión Frutihortícola Argentina aseguraron, en un reportaje a Mendoza Online, que los cítricos del norte argentino "están en plena producción". Hamlin, Pineapple, Robertson, y Navel son algunas de las primeras variedades en salir desde el noroeste argentino.







