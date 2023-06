CON 171 MILÍMETROS, MAYO FUE EL MES MÁS LLUVIOSO EN LO QUE VA DEL AÑO

Viernes, 2 de junio de 2023

Durante mayo de 2023, las lluvias alcanzaron una marca de 171,2 milímetros en la ciudad de Corrientes.

Estos datos se desprenden del resumen de los acontecimientos meteorológicos del Instituto Correntino del Agua y del Ambiente (ICAA), según lo registrado por la Estación Meteorológica automática instalada en su sede del barrio Libertad y publicado en el sitio web www.icaa.gov.ar.



En detalles, la jornada con mayor registro de precipitación fue el día 1 de mayo con 82,8 milímetros (mm), seguido por el día 21 con 34,5 milímetros y el 7 de mayo con 20,6 milímetros. El resto de los días con registro la marca no alcanzó los 10 milímetros de precipitaciones. En lo que va del año, las precipitaciones llegan a 565,4 milímetros de agua caída.



Se destacó que no se registraba una lluvia en una sola jornada de más de 80 milímetros (como la del pasado 1 de mayo) desde enero de 2021, cuando en una sola jornada la marca había llegado a los 94,2 milímetros.



Los gráficos comparativos elaborados por profesionales de la Gerencia de Ingeniería del ICAA indican que el pasado mayo es el cuarto con mayor registro de precipitación en la serie comprendida entre los años 2013 - 2023 detrás de los años 2019, 2017 y 2018.



Temperaturas

La temperatura máxima registrada por la Estación ICAA en mayo fue de 30,9ºC el día 26 a las 13:30, mientras que la temperatura mínima mensual fue de 10,7ºC y se dio el 13 a las 07:40. Esta última es la temperatura más baja en lo que va del año.



Los datos comparativos que pueden verse en los gráficos señalan que el pasado mes de mayo se ubicó en el sexto lugar de los más calurosos de los últimos diez años. La temperatura máxima marcó registro entre los 30ºC y 35ºC solo dos días y en 11 se situó entre 25ºC y 30ºC.



Además, en las posiciones de períodos de baja temperatura, es mes de mayo se ubica en el puesto número nueve en la serie histórica comprendida entre los años 2013 - 2023. No se encuentra entre los más fríos.



En cuanto a las temperaturas mínimas diarias, se comenzaron a sentir jornadas más frescas dado que durante 14 días la mínima se mantuvo en el rango de 5ºC y 15ºC, y solo tres días se ubicó entre los 20º y 30ºC.



El día 14 de mayo, la amplitud térmica alcanzó los 14,5ºC, siendo este día el de mayor variación térmica del mes. Asimismo, la amplitud superó en seis días los 12ºC.







Vientos

En relación a los vientos, el registro de mayor velocidad de la Estación ICAA fue el día 27 de mayo con una marca de 30,6 kilómetros por hora registrado a la hora 19:30. En la rosa de vientos se observó que la predominancia de la máxima velocidad de vientos medios correspondió a la dirección sureste (SE). También se registró actividad en el cuadrante noreste (NE) y en la dirección noroeste (NO).



Estos datos son registrados en forma diaria, de 0 a 24. Se encuentran disponibles en tiempo real a través del sitio web del ICAA www.icaa.gov.ar con actualizaciones cada diez minutos.



