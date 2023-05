GRAN ÉXITO DE LA SEGUNDA EXPO JOVEN 2023

Martes, 23 de mayo de 2023

Se llevó a cabo con gran éxito más de 1200 participantes en la segunda Expo Joven del año que se realizó el viernes 19 en el Club Aguapey de la ciudad de Gobernador Virasoro.

Estuvieron presentes el Ministro de Desarrollo Social Adán Gaya , la Directora de Juventud Clara Gortari , el Intendente de Ituzaingó Juan Pablo Valdés, el Intendente de Santo Tomé Augusto Suaid, Alejandra Eliciri Ministra de Turismo , Lourdes D Arrigo Coordinadora del Programa Emprendedores Somos Todos, la Intendente de Colonia Liebig Lorena Kowacz, Intendente de La Cruz Carlos Fagundez , la Dra Gisselle López Manzur Coordinadora del Área de Abordaje Integral de Consumos Problemáticos.



La expo jóven tiene por objeto potenciar el desarrollo personal, académico, profesional y comunitario de los correntinos y las correntinas de entre 17 y 30 años y fue organizado por el Gobierno Provincial a través del Ministerio de Desarrollo Social de la provincia junto al Ministerio de Educación, y el Ministerio de Coordinación y Planificación.



La idea es darles herramientas a los jóvenes, no solo darle la oferta académica si no también prepararlos para el ámbito laboral.



Instituciones expositoras: CUCAICOR, Universidad Nacional del Nordeste, Universidad de la Cuenca del Plata, Universidad del Salvador, Universidad Católica de Santa Fe, Instituto Universitario de la Fundación Barceló, Universidad Fasta, Instituto Universitario Víctor Navajas Artaza, Instituto Privado de Alta Capacitación, ISFD Jorge Luis Borges, ISFD Ernesto Sábato, Escuela de Cadetes Lisandro Segovia, Escuela del Servicio Penitenciario, Banco de Corrientes, Subsecretaría de Sistemas y Tecnologías de la Información, Dirección de Recursos Naturales, Ministerio de Turismo, Ministerio de Educación, Ministerio de Desarrollo Social, Ministerio de Coordinación y Planificación y Programa Emprendedores Somos Todos.







No solo participaron jóvenes de Virasorosino también los estudiantes secundarios de los municipios de Villa Olivari, Ituzaingó , San Antonio de Apipé Grande, San Carlos ,Garruchos, Colonia Liebig, Santo Tomé, Guarabi ,Yapeyú, La Cruz y Alvear .



Los jóvenes recibieron una charla sobre orientación vocacional y se contó con tres alas, una de oferta académica, donde recibieron herramientas de simulacros de entrevista laboral y armado de curriculum vitae. Luego una segunda ala de oferta laboral y, por último, al ala de voluntariados. También hubo conversatorios y charlas permanentemente, espectáculos musicales, un espacio artístico y otro deportivo.



Entre los artistas que presentaron su espectáculo estuvieron Consuelo Castillo y Juan Ma Valdés.