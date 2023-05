SE ENCUENTRA ABIERTA LA INSCRIPCIÓN PARA INGRESAR A PREFECTURA

Lunes, 22 de mayo de 2023

Los postulantes deberán registrarse en el portal de ingreso disponible en el sitio oficial de la institución

https://formulario.prefecturanaval.gob.ar/formulario/, una vez registrados completarán el Formulario online, debiendo subir de manera digital la documentación de inscripción solicitada.

Tips para un Proceso de Inscripción Exitoso:

Consultá los requisitos y la documentación en nuestro Portal de Ingresos: https://inscripciones.prefecturanaval.gob.ar/portal/



Hacé click en el botón INSCRIPCIONES ABIERTAS, registrate y

completá el Formulario online mientras vas reuniendo la documentación.

TRÁMITES QUE PODÉS IR ADELANTANDO:

No pierdas tiempo, y sacá turno para tramitar el Certificado de

Antecedentes Penales Nacional.

Acercate a la dependencia policial más próxima a tu domicilio y tramitá el

Certificado de Antecedentes Provincial (residentes en CABA y menores de edad NO deben presentar este certificado).





Si tenés título definitivo del secundario, subí la imagen del frente y dorso al formulario.

Si ya terminaste el secundario y no tenés el título, imprimí la

Constancia de Título en Trámite y certificala por las autoridades del colegio donde egresaste.

Si sos alumno/a del último año del secundario y no adeudás materias, imprimí la Constancia de Alumno Regular y certificala por las autoridades del colegio.

Desde nuestro portal, imprimí y certificá la Declaración Jurada institucional.