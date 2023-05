ERRO: "MUCHAS VECES POR FALTA DE NÚMEROS LOS PROYECTOS NO SALEN" Miércoles, 10 de mayo de 2023 Horacio Erro dijo a Cadena de Radios que desde Juan Pujol se busca desde ELI volver al Concejo porque "creo que es necesario mediante proyectos concretarse muchas cosas que a veces por no tener mayoría se pone dificil. Hoy me presento nuevamente como edil, será la cuarta vez si me acompañan con firmeza y ganas de hacer cosas.Siempre buscando poder ayudar,colaborar ya hacer algo por mi pueblo".



"Como pujolero quiero que mi pueblo crezca.Acá se hicieron muchas cosas gracias al gobernador Valdés pero hay cosas que no deberían manejarse de la manera en la que lo hacen por el simple hecho de contar con la mayoría",cuenta Erro.



R:Clara González.-