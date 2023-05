HOY LICITAN OBRAS DE ELECTRICIDAD EN ITUZAINGÓ

Martes, 9 de mayo de 2023

"La responsabilidad que venía desempeñando como Consejero en la EBY ahora se potencia desde la presidencia a la que llegue con la votación en unanimidad",dijo ante Cadena de Radios el Dr Gustavo Canteros.

"Existe el compromiso de firmar 10 convenios con 10 municipios.Hoy se abre la licitación para una obra por 500 millones de pesos para Ituzaingó para la red de tendido eléctrico de alta y baja para normalizar prácticamente el problema de tensión que existe",confirmó.



"Podemos anunciar la obra de agua potable en Isla Apipé y en 15 dias comienza la obra de red de agua en Villa Olivari";dijo Canteros a este medio.



"No se si será una reparación histórica pero si es mi compromiso para con mi provincia.Por eso jusatmente en Ituzaingó- signo político al que no pertenezco- abrimos esta licitación".



"Me tocará trabajar en leyes por ejemplo que nos permitan el subsidio de la energia ,es importante decir : una ley de acceso a la vivienda,el Estado tiene que acompar estos temas", dijo al ser consultado sobre su candidatura como legislador del Frente de Todos.



"El Frente de Todos necesita demostrar que hay otro camino: el de propuesta, y de las iniciativas.Tiene una representación federal con candidatos de toda la provincia,con jovenes y en función de la experiencia tenemos algo para aportar",resaltó.



A las 14 hoy se hará la apertura de pliegos en Ituzaingó.



R: Clara González.-