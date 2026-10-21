Itatí tendrá un operativo de salud para familias afectadas por la creciente

Miércoles, 21 de octubre de 2026

El operativo se realizará hoy desde las 9, con atención médica, ayuda social, prevención del dengue y trámites para los vecinos.



Familias afectadas por la crecida del río en Itatí recibirán asistencia a través de un operativo integral que reunirá servicios sanitarios, sociales y de distintos organismos provinciales. La jornada se realizará hoy, desde las 9, en la esquina de Roque González de Santa Cruz y Gamarra.



La iniciativa forma parte de las acciones para reducir el impacto de la emergencia hídrica y atender las necesidades de los vecinos ante las consecuencias asociadas al fenómeno de El Niño.



Atención médica, vacunación y servicios veterinarios



Los equipos de Salud brindarán atención primaria, consultas médicas, vacunación y asistencia de especialistas. También se desarrollarán actividades de epidemiología y testeos, junto con servicios veterinarios para mascotas.



Además, el área de Bromatología participará con tareas vinculadas al control sanitario, mientras que el programa Detectar Dengue incluirá acciones destinadas a prevenir la enfermedad y detectar posibles situaciones de riesgo.



Estas prestaciones buscan acercar la atención a los vecinos, especialmente a quienes enfrentan dificultades para acceder a los servicios habituales en el contexto de la creciente.



Ayuda social y acceso al agua segura



El Ministerio de Desarrollo Social participará mediante el programa de Necesidades Críticas y otras herramientas de asistencia destinadas a personas y familias que atraviesan situaciones de vulnerabilidad.



Durante el operativo también se implementará el programa Agua Potable en cada Hogar, orientado a contribuir al acceso al agua segura. Este servicio adquiere especial importancia durante las emergencias hídricas, cuando resulta necesario extremar los cuidados para prevenir enfermedades.



La intervención conjunta apunta a responder a distintas necesidades de la población, desde la atención sanitaria hasta el acompañamiento social y la prevención de riesgos ambientales.



Qué organismos participarán y dónde continuará la asistencia



También estarán presentes equipos del Instituto de Previsión Social (IPS), el Registro Civil, la Dirección de Protección de la Niñez y Adolescencia (DIPNA) y el Instituto Correntino del Agua y del Ambiente (ICAA).



Cada organismo acercará sus servicios y recursos a los habitantes de Itatí, con el propósito de facilitar gestiones y brindar respuestas en el propio territorio.



La planificación prevé extender estos operativos a otras localidades afectadas por la creciente, especialmente aquellas que tengan familias evacuadas o autoevacuadas. La continuidad de los dispositivos dependerá de las necesidades detectadas en cada comunidad y de la evolución de la emergencia hídrica.



