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Itatí tendrá un operativo de salud para familias afectadas por la creciente
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Miércoles, 21 de octubre de 2026
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El operativo se realizará hoy desde las 9, con atención médica, ayuda social, prevención del dengue y trámites para los vecinos.
Familias afectadas por la crecida del río en Itatí recibirán asistencia a través de un operativo integral que reunirá servicios sanitarios, sociales y de distintos organismos provinciales. La jornada se realizará hoy, desde las 9, en la esquina de Roque González de Santa Cruz y Gamarra.
La iniciativa forma parte de las acciones para reducir el impacto de la emergencia hídrica y atender las necesidades de los vecinos ante las consecuencias asociadas al fenómeno de El Niño.
Atención médica, vacunación y servicios veterinarios
Los equipos de Salud brindarán atención primaria, consultas médicas, vacunación y asistencia de especialistas. También se desarrollarán actividades de epidemiología y testeos, junto con servicios veterinarios para mascotas.
Además, el área de Bromatología participará con tareas vinculadas al control sanitario, mientras que el programa Detectar Dengue incluirá acciones destinadas a prevenir la enfermedad y detectar posibles situaciones de riesgo.
Estas prestaciones buscan acercar la atención a los vecinos, especialmente a quienes enfrentan dificultades para acceder a los servicios habituales en el contexto de la creciente.
Ayuda social y acceso al agua segura
El Ministerio de Desarrollo Social participará mediante el programa de Necesidades Críticas y otras herramientas de asistencia destinadas a personas y familias que atraviesan situaciones de vulnerabilidad.
Durante el operativo también se implementará el programa Agua Potable en cada Hogar, orientado a contribuir al acceso al agua segura. Este servicio adquiere especial importancia durante las emergencias hídricas, cuando resulta necesario extremar los cuidados para prevenir enfermedades.
La intervención conjunta apunta a responder a distintas necesidades de la población, desde la atención sanitaria hasta el acompañamiento social y la prevención de riesgos ambientales.
Qué organismos participarán y dónde continuará la asistencia
También estarán presentes equipos del Instituto de Previsión Social (IPS), el Registro Civil, la Dirección de Protección de la Niñez y Adolescencia (DIPNA) y el Instituto Correntino del Agua y del Ambiente (ICAA).
Cada organismo acercará sus servicios y recursos a los habitantes de Itatí, con el propósito de facilitar gestiones y brindar respuestas en el propio territorio.
La planificación prevé extender estos operativos a otras localidades afectadas por la creciente, especialmente aquellas que tengan familias evacuadas o autoevacuadas. La continuidad de los dispositivos dependerá de las necesidades detectadas en cada comunidad y de la evolución de la emergencia hídrica.
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