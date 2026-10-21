Asisten a productores aislados con alimento para sus animales

Miércoles, 21 de octubre de 2026

La creciente dejó a ganaderos en zonas anegadas de las islas y el municipio colabora con el traslado de fardos de alfalfa.



La crecida del río Paraná mantiene a pequeños productores ganaderos en sectores anegados del territorio insular, donde algunos permanecen junto a sus familias y animales sin poder trasladarse con facilidad. Ante esta situación, la Municipalidad de Corrientes puso en marcha una asistencia logística para acercar alimento al ganado.



La ayuda consiste en el traslado de fardos de alfalfa hacia las zonas afectadas, con el objetivo de garantizar la alimentación de los animales mientras persistan las dificultades provocadas por el avance del agua.



La comuna aporta personal y recursos logísticos para facilitar el transporte del forraje hasta los establecimientos y sectores donde se encuentran los productores afectados por la creciente.



La alfalfa, en tanto, fue adquirida por los propios ganaderos. De esta manera, el acompañamiento municipal permite acercar el alimento a quienes tienen dificultades para movilizarse desde las islas inundadas.



La medida busca atender una de las necesidades más urgentes de la actividad ganadera durante la emergencia hídrica: mantener la alimentación de los animales mientras los campos permanecen bajo agua o presentan dificultades de acceso.



El avance del Paraná genera complicaciones para los productores que trabajan en áreas insulares, donde las inundaciones pueden limitar el acceso a los establecimientos y dificultar el traslado de los animales hacia terrenos más altos.



La situación también plantea desafíos para la disponibilidad de pasturas y la provisión de alimento, especialmente en los sectores donde el ganado permanece concentrado y los caminos habituales están afectados por el agua.



En medio de este escenario, la asistencia con fardos de alfalfa representa un apoyo para los pequeños productores que continúan en las zonas anegadas junto a sus animales.



La evolución del río será determinante para definir cuánto tiempo deberán mantenerse estas medidas de apoyo y cuándo será posible recuperar condiciones normales de acceso a los campos.



Mientras continúe la creciente, el abastecimiento de alimento y la evaluación de las condiciones de los productores aislados seguirán siendo aspectos centrales para reducir las pérdidas y proteger al ganado. La respuesta a la emergencia dependerá también de la evolución del nivel del Paraná y de las posibilidades de trasladar los animales hacia áreas seguras.