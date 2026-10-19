River aplastó a Belgrano en Córdoba y dio un golpe en la pelea por los playoffs

Lunes, 19 de octubre de 2026



El equipo de Leonardo Ponzio ganó 3-0 en el Kempes, trepó al quinto puesto de su zona y volvió a meterse entre los clasificados del Clausura.



River Plate consiguió una victoria contundente por 3-0 frente a Belgrano en el estadio Mario Alberto Kempes y recuperó terreno en el Torneo Clausura 2026. Con goles de Tomás Galván, Ángel Correa y Thiago Almada, el conjunto dirigido por Leonardo Ponzio sumó tres puntos importantes para acercarse a la siguiente fase.



El triunfo le permitió al Millonario alcanzar las 20 unidades en la Zona B y ubicarse en el quinto lugar, dentro de los puestos de clasificación a los playoffs. Además, el equipo mostró una versión ofensiva que le permitió resolver el encuentro ante un rival que llegaba en plena racha positiva.



Galván abrió el partido sobre el cierre del primer tiempo



River tomó la iniciativa desde el comienzo y generó varias situaciones de peligro. Ángel Correa tuvo oportunidades claras para abrir el marcador, pero se encontró con las respuestas del arquero Thiago Cardozo, quien sostuvo a Belgrano durante buena parte de la primera etapa.



El encuentro también tuvo una jugada polémica a los 29 minutos. El árbitro Pablo Dóvalo había expulsado a Lisandro López por una infracción sobre Correa, pero modificó su decisión después de revisar la acción a instancias del VAR, a cargo de Silvio Trucco. Tras observar las imágenes, determinó que no había existido contacto entre ambos jugadores.



Cuando parecía que el descanso llegaría con el marcador en cero, Tomás Galván encontró el espacio para convertir. En la última jugada del primer tiempo, el mediocampista aprovechó una serie de rebotes dentro del área y definió con un remate bajo junto al palo izquierdo.



La jugada fue revisada por una posible posición adelantada de Gonzalo Montiel, quien participó en la acción. Sin embargo, el árbitro convalidó el tanto al considerar que dos futbolistas de Belgrano habían tocado la pelota antes de la definición.



Correa amplió la diferencia y Almada liquidó el encuentro



El segundo tiempo comenzó de la mejor manera para River. A los tres minutos, una salida defectuosa de la defensa local permitió que Lucas Beltrán recuperara la pelota y asistiera a Ángel Correa, que resolvió ante la salida de Cardozo para establecer el 2-0.



El delantero volvió a ser protagonista en una noche decisiva y alcanzó su cuarto gol en el torneo. River aprovechó los errores de su rival y mantuvo la presión para evitar cualquier intento de reacción del conjunto cordobés.



A los 27 minutos del complemento llegó el golpe definitivo. Thiago Almada recibió por la izquierda, superó a dos defensores y entró al área antes de sacar un remate cruzado que terminó en el segundo palo. El 3-0 confirmó la superioridad del equipo visitante y dejó sin respuestas a Belgrano.



Belgrano no pudo sostener su racha positiva



El equipo dirigido por Ricardo Zielinski llegaba al cruce después de tres triunfos consecutivos, entre ellos la victoria por 1-0 frente a Talleres en el clásico cordobés y el 2-0 ante Racing en Avellaneda.



Sin embargo, el Pirata tuvo dificultades para generar peligro y encontró pocas opciones claras frente al arco defendido por Santiago Beltrán. El arquero de River respondió ante un remate de Ramiro Hernandes durante el primer tiempo y terminó el partido sin recibir goles.



El encuentro también tuvo un antecedente especial: ambos equipos se reencontraron en el mismo estadio donde Belgrano había vencido 3-2 a River el 24 de mayo, en la final del Torneo Apertura 2026, para conquistar el primer título de liga de su historia.



Cómo quedaron River y Belgrano en las tablas



Con los tres puntos obtenidos en Córdoba, River llegó a 20 unidades y quedó quinto en la Zona B, en puestos de acceso a los playoffs. En la tabla anual alcanzó los 49 puntos y se ubicó séptimo, posición que por el momento le permite aspirar a un lugar en la próxima Copa Sudamericana.



El equipo de Núñez continúa a cuatro puntos de la zona de clasificación directa a la Copa Libertadores 2027, por lo que cada partido será importante para mejorar su ubicación en la clasificación acumulada.



Belgrano, por su parte, permaneció con 22 puntos en la Zona B, a tres de los líderes Rosario Central y Argentinos Juniors. Aunque perdió la oportunidad de acercarse a la cima, conserva la clasificación a la Copa Libertadores 2027 conseguida con la conquista del Apertura.



River buscará prolongar su recuperación en la próxima fecha, cuando visite a Racing en el estadio Monumental. La victoria ante Belgrano le permitió volver a la zona de playoffs y ganar confianza en un tramo del Clausura en el que necesita sumar para asegurar su lugar en la fase decisiva.



