¿Dónde está Nancy Godoy? nuevas detenciones y más interrogantes en la causa

Miércoles, 21 de octubre de 2026

Rosa Leguizamón y Nahuel Rojas quedaron detenidos tras detectarse contradicciones en sus declaraciones. Ya son tres los arrestados.



La causa por la desaparición de Nancy Godoy, una docente rural de 52 años, registró un nuevo avance judicial anoche, con la detención de un matrimonio que quedó bajo investigación por su presunta vinculación con el caso.



Los procedimientos se desarrollaron en el marco de la búsqueda de la mujer, cuyo paradero se desconoce en la zona de El Malezal, departamento de Esquina. Las autoridades continúan con las tareas para reconstruir lo ocurrido y encontrarla.



Las personas arrestadas fueron identificadas como Rosa Leguizamón y Nahuel Rojas. Ambos quedaron imputados por el presunto delito de encubrimiento agravado, de acuerdo con la información difundida sobre la causa.



La decisión fue tomada por el juez Gustavo Vallejos, a partir de un pedido de la Fiscalía. Entre los elementos que motivaron la medida se mencionaron inconsistencias y contradicciones detectadas en las declaraciones de los sospechosos.



Con estas aprehensiones, el expediente suma tres detenidos. La investigación deberá determinar qué responsabilidad le corresponde a cada uno y si existen otros elementos que permitan esclarecer la desaparición.



En paralelo a las actuaciones judiciales, continúan los operativos para dar con el paradero de Godoy. Los investigadores trabajan para reunir información que permita reconstruir sus últimos movimientos y establecer qué sucedió.



Por el momento, las nuevas detenciones no significan que el caso esté resuelto. La principal incógnita sigue siendo dónde se encuentra la docente y qué circunstancias rodearon su desaparición.



La causa permanece en desarrollo y se esperan nuevos avances a medida que la Fiscalía analice las pruebas y profundice las medidas destinadas a esclarecer los hechos.







