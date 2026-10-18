Asistencia a productores afectados por la crecida y obras de infraestructura

Jueves, 15 de octubre de 2026

El ministro de Producción, Walter Chávez, detalló medidas preventivas ante el repunte de los ríos con especial atención en zonas como la Isla Apip. Adelantó la inauguración del frigorífico de Ituzaingó, proyecto clave para el sector agropecuario.



Por GL



Ante el complejo escenario hídrico que atraviesa la provincia debido a la crecida de los ríos, el Gobierno de Corrientes mantiene un monitoreo constante y un fuerte trabajo de asistencia en las zonas productivas más vulnerables. En diálogo con Cadena de Radios, el ministro de Producción, Walter Chávez, se refirió al impacto que este fenómeno genera, particularmente en las islas y áreas de traslado de ganado hacia el continente.



El funcionario explicó que la Provincia lleva más de tres meses trabajando con campañas de difusión, charlas y asesoramiento para que los productores adopten medidas preventivas con antelación. No obstante, reconoció que con el avance de las aguas —intensificado tras la apertura de compuertas de la represa de Yacyretá— las dificultades se hacen más evidentes en los sectores más expuestos. En este marco, Chávez destacó la presencia del gobernador en la Isla Apipé y señaló que mantuvo reuniones con autoridades locales, como el intendente de Isla Apipé Grande, Gustavo Figueredo, para delinear acciones conjuntas.



Asimismo, el ministro adelantó que se llevaría a cabo una reunión de Gabinete junto a Defensa Civil para evaluar de manera integral los niveles hídricos, advirtiendo que los pronósticos meteorológicos anticipan lluvias intensas y recurrentes que exigirán mantener las alertas activas.



Obras de infraestructura y desarrollo cárnico

Más allá de la contingencia climática, la cartera productiva avanza en iniciativas orientadas a potenciar la infraestructura y la economía regional. Entre ellas, Chávez confirmó que las instalaciones del nuevo frigorífico de Ituzaingó se encuentran totalmente listas, a la espera de definir la fecha de inauguración según la agenda del gobernador y las condiciones climáticas. En una primera etapa, la planta operará con tránsito provincial, con la meta a futuro de lograr la habilitación federal para ampliar su comercialización.



En paralelo, el ministro se refirió al proyecto en la planta de faena de Sauce, orientada a adaptar las instalaciones para el procesamiento y aprovechamiento de la carne de especies exóticas declaradas plagas, dándoles un destino seguro para el consumo humano bajo estrictos controles sanitarios.



Por último, el titular de la cartera productiva realizó un balance muy positivo del reciente Congreso Internacional Bubalino desarrollado en la provincia, destacando el crecimiento y el gran potencial que tiene la producción de búfalos en el territorio correntino gracias a las condiciones naturales del suelo y el trabajo de los productores locales.