Se aguarda el parte médico oficial de la causa de muerte de un hombre en el centro

Jueves, 15 de octubre de 2026

Un hombre de 49 años fue hallado sin vida este miércoles dentro de un departamento ubicado en pleno centro de la capital correntina. El procedimiento se llevó a cabo en un edificio de la calle Junín al 741.

La intervención policial comenzó tras el llamado de una mujer, quien alertó a los efectivos debido a que no lograba contactarse con su exmarido, identificado como Alejandro G., residente en el departamento 4° B de dicho inmueble.



Al arribar al lugar, la Policía constató que el acceso a la vivienda se encontraba bloqueado, ya que la puerta estaba cerrada desde el interior y con la llave colocada en la cerradura, lo que impidió el ingreso mediante un duplicado. Asimismo, los agentes percibieron un fuerte olor que emanaba desde el interior de la unidad.



Ante este escenario, se dio aviso al fiscal de turno, quien autorizó la irrupción de una dotación de Bomberos para forzar el ingreso en presencia de testigos. Tras abrir la puerta, los efectivos hallaron el cuerpo sin vida del hombre.



Si bien las primeras versiones extraoficiales apuntan a que el fallecimiento se habría producido a causa de un paro cardiorrespiratorio, hasta el momento las autoridades no han emitido un parte médico oficial que confirme la causa del deceso.