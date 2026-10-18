Investigan trata de personas: la Policía allanó una casa en el barrio San Roque

Jueves, 15 de octubre de 2026

Durante la inspección del domicilio, los agentes procedieron al secuestro preventivo de cinco teléfonos celulares y una tablet marca Acer, elementos considerados de interés para el avance de la causa.



En el marco de una causa que investiga presuntos delitos de trata de personas, efectivos de la Dirección de Trata de Personas, Búsqueda y Captura de la Policía de Corrientes llevaron a cabo un allanamiento en el barrio San Roque de la capital provincial.



El procedimiento se concretó en un inmueble ubicado sobre la calle Valentín Alsina, tras una orden emitida por las autoridades judiciales intervinientes.



Durante la inspección del domicilio, los agentes procedieron al secuestro preventivo de cinco teléfonos celulares y una tablet marca Acer, elementos considerados de interés para el avance de la causa.



Todos los dispositivos incautados quedaron bajo resguardo judicial y serán sometidos a peritajes informáticos en las próximas horas para extraer información relevante que permita avanzar en las líneas de investigación.



