"El agua subió dos metros en dos días": dramático operativo de evacuación a más 50 perosonas

Martes, 13 de octubre de 2026

Una crecida extraordinaria subió dos metros en apenas 48 horas, el municipio desplegó un operativo preventivo que incluyó la reubicación de más de 50 personas, familias autoevacuadas y trabajos en la zona portuaria por la apertura de compuertas.



Por GL



El intendente de San Antonio, Isla Apipé Grande, Gustavo Figueredo, dialogó con Cadena de Radios sobre el operativo desplegado durante el fin de semana ante la rápida crecida del agua, que obligó a movilizar a familias hacia lugares seguros.



El jefe comunal contó que ya fueron retiradas las letras identificatorias de Apipé, luego de que en inundaciones anteriores el agua las arrastrara. Además, explicó que se realizaron tareas preventivas en el puerto para asegurar los pontones y garantizar las condiciones de embarque y desembarque.



“En la zona de embarque y desembarque se sacó la pasarela y el puerto alternativo está en la zona de la nueva Prefectura Naval Argentina (PNA)”, precisó.



Figueredo indicó que durante el fin de semana se movilizaron 55 personas, cada una hacia el lugar previsto en el marco del operativo. También señaló que hay entre seis y siete personas autoevacuadas, debido a que el agua comenzó a subir rápidamente.



“Estamos hablando de dos metros en dos días. Fue un trabajo coordinado que ya estaba programado”, explicó.



En cuanto a la situación sanitaria, el intendente aseguró que actualmente no hay personas en riesgo de salud. Por ese motivo, se dispuso la reubicación de los vecinos y se mantiene un seguimiento mediante operativos sanitarios para quienes recibieron alojamiento por parte del municipio.



“Tenemos que hacer todo rápido porque, con la apertura de compuertas, el agua sube de manera extraordinaria”, advirtió Figueredo, al describir la urgencia de las tareas preventivas y de asistencia ante el avance del agua.



El municipio continúa con el monitoreo de la situación y el acompañamiento a las familias reubicadas, en coordinación con los equipos que intervienen en el operativo.