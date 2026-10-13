Suspenden el cruce fronterizo entre Ituzaingó y Ayolas por la crecida del río

Martes, 13 de octubre de 2026

Yacyretá interrumpirá el tránsito entre Argentina y Paraguay desde hoy al 17 de octubre por la crecida del río Paraná y el aumento de los caudales.



La Entidad Binacional Yacyretá (EBY) dispuso el cierre preventivo del paso internacional que conecta Ituzaingó, en Argentina, con Ayolas, en Paraguay, ante el aumento de los caudales del río Paraná y el agravamiento de las condiciones hidrometeorológicas.



La restricción comenzará hoy y se mantendrá, en principio, hasta el sábado 17. La continuidad de la medida dependerá de la evolución del río y de las condiciones climáticas, por lo que el cronograma podría modificarse.



La interrupción alcanza tanto a vehículos como a peatones que utilizan el coronamiento de la represa para cruzar la frontera.







Por qué cerraron el paso entre Argentina y Paraguay



La decisión responde al escenario de creciente actividad hidrológica en la región, con mayores aportes de agua al embalse de Yacyretá y previsiones de que los caudales continúen en aumento durante los próximos días.



De acuerdo con la información difundida por el organismo, el ingreso de agua al embalse alcanzó los 28.000 metros cúbicos por segundo (m³/s). El incremento está relacionado con las lluvias intensas y las erogaciones extraordinarias de complejos hidroeléctricos ubicados aguas arriba.



En este contexto, la central realiza maniobras de apertura del vertedero principal para regular el paso del agua y acompañar la evolución de la crecida. El cierre del cruce fronterizo forma parte de las medidas preventivas vinculadas con las condiciones operativas de la represa.







También suspendieron las visitas turísticas a la central



El protocolo de seguridad activado por Yacyretá también afecta las actividades turísticas dentro de las instalaciones. Por ese motivo, quedaron suspendidas temporalmente las visitas guiadas a la Central Hidroeléctrica y a las obras del Brazo Aña Cuá.



Sin embargo, el Centro de Visitantes situado en la zona urbana de Ituzaingó continuará atendiendo al público en sus horarios habituales. La suspensión alcanza a los recorridos por las áreas operativas y no implica el cierre de esa sede.







Cuándo volverá a habilitarse el cruce



La fecha prevista para el restablecimiento de la circulación es el sábado 17 de octubre, aunque no se trata de un plazo definitivo. La reapertura estará sujeta a una nueva evaluación de las condiciones del río Paraná y de los niveles de seguridad en la infraestructura.



Mientras tanto, quienes tenían previsto viajar entre Ituzaingó y Ayolas deberán considerar la interrupción del tránsito peatonal y vehicular y verificar las comunicaciones oficiales antes de organizar sus desplazamientos. La evolución de los caudales será determinante para definir si el paso vuelve a funcionar en la fecha anunciada o si la restricción debe prolongarse.