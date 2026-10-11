"Pornografía infantil" en Corrientes: la Policía secuestró dispositivos electrónicos

Viernes, 9 de octubre de 2026



Efectivos policiales de la División de investigaciones -D.I.C.- de Curuzú Cuatiá en colaboración de la unidad fiscal interviniente, llevaron adelante una orden de allanamiento en el barrio Victoria de esa ciudad, en el marco de una investigación.



El procedimiento fue realizado en cumplimiento de una orden de allanamiento y secuestro solicitada por la fiscal interviniente.



Durante el registro, los investigadores secuestraron teléfonos celulares, computadoras, una notebook, pendrives y dispositivos de almacenamiento de memoria, elementos que resultarían de interés para la causa.



Las cosas secuestradas fueron puestas a disposición de la autoridad fiscal interviniente, en tanto, se prosigue con los tramites de rigor que corresponden.