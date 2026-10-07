Las Malvinas Argentinas y el reclamo al mundo para que el ladrón Inglés se retire de nuestra plataforma

Miércoles, 7 de octubre de 2026

Una vez que Messi pisó el césped, Fabio Santana, cantante y excombatiente de la Guerra de Malvinas, interpretó el Himno Nacional Argentino con la bandera de "Las Malvinas son argentinas" desplegada sobre el campo, la misma que los jugadores mostraron

Desde un estadio Monumental completamente colmado de hinchas que fueron a ver jugar al Diez por última vez con los colores nacionales, la actuación de Santana cerró una primera parte llena de espectáculos que celebraron la carrera y el legado de Messi como el gran capitán.



Se trata de la misma bandera que desplegaron sobre el césped tras ganarle a Inglaterra en el Mundial-. El momento fue uno de los más emotivos de la noche. Trajo en el recuerdo de la memoria de los Argentinos, ese momento de gloria y de lucha exhibiendo ante todos los habitantes del planeta tierra que el reclamo de las Islas Malvinas es que fueron invadida por los piratas ingleses. El reclamo es que se retiren del suelo Argentino, que son las Islas. Y que los isleños ingleses regresen a su plataforma continental original que es el Europeo, porque el territorio geográfico Ingles es solo del otro lado de la plataforma continental, dejando el suelo ARGENTINO. No les pertenece geográficamente, ni históricamente y la corona Inglesa debe ser sancionado a nivel mundial devolviendo lo que se han robado.



Luego de ese momento de emoción de los Argentinos, después de cantar el Himno argentino, el excombatiente de Malvinas y el astro argentino se saludaron afectuosamente, Fabio Santana y Lionel Messi.



Sobre el histórico trapo relacionado con Malvinas, Santana destacó: “Cuando los vi a estos chicos desplegar el trapo sobre Malvinas, sentí una emoción tremenda. Lloré mucho, me acordé de todo lo que había pasado y de mis compañeros. Dije: ‘Todo no fue en vano’. Los jugadores nos dieron una felicidad colectiva, es un honor estar en la despedida del Diez”.



La historia del cantante Santana atravesada por la guerra de Malvinas. Nacido el 16 de diciembre de 1962, Santana tenía 19 años cuando fue convocado durante la guerra. Siete días después de la declaración argentina recibió la cédula de llamado y, 11 días más tarde, llegó a Puerto Argentino.



Allí fue destinado a Wireless Ridge junto a sus compañeros, donde participó de tareas vinculadas a la colocación de minas para impedir el avance terrestre británico.



Tras el final de la guerra, el 14 de junio de 1982, permaneció como prisionero de guerra en el aeropuerto de Puerto Argentino y regresó a la Argentina cinco días después. Tres décadas más tarde, en 2012, volvió a las islas.



