Messi 20 años después: «Última noche del astro del fútbol que salió brillando» Miércoles, 7 de octubre de 2026 Más de 85.000 personas lloraron y cantaron al unísono en el Estadio Monumental este martes 6 de octubre de 2026. La Argentina despidió a Lionel Andrés Messi, el mejor futbolista de la historia, su jugada con Benínfue el marco formal de una noche que tenía un solo protagonista.

Con un gol de penal y una ovación de más de 85.000 personas en el Monumental, Lionel Messi cerró su ciclo de 20 años con la camiseta albiceleste tras el triunfo 3 a 0 ante Benín. Sus 207 partidos y 126 goles lo consagran como el jugador más importante en la historia de la Selección argentina.



Más de 85.000 personas lloraron y cantaron al unísono en el Estadio Monumental este martes 6 de octubre de 2026. La Argentina despidió a Lionel Andrés Messi, el mejor futbolista de la historia, con una victoria 3 a 0 ante Benín que fue apenas el marco formal de una noche que tenía un solo protagonista.



Cuando el árbitro pitó el final, el hombre de la número 10 levantó la vista al cielo y se quedó inmóvil unos segundos, como guardando en la memoria cada segundo de su última función con la Albiceleste.



Lionel Messi, capitán y máximo ídolo de la Selección argentina, protagonizó su partido despedida a los 39 años luego de dos décadas ininterrumpidas de servicio a la camiseta celeste y blanca. En ese lapso acumuló 207 partidos, 126 goles y una palmarés sin precedentes: dos Copas América, la Finalissima y, sobre todo, la Copa del Mundo en Qatar 2022. Después del partido, en el campo de juego aún repleto de emoción, tomó el micrófono y dijo lo que todos esperaban escuchar: «Me gustaría venir toda mi vida porque la Selección es lo más lindo que te puede pasar».



Veinte años de gloria, frustraciones y renacimiento

La historia de Messi con la Selección argentina es, antes que nada, la historia de una relación complicada que terminó siendo la más grande de todas. Debutó el 17 de agosto de 2005 y lo echaron a los pocos minutos tras una roja por una infracción menor. Pensó que no lo iban a llamar más. Lo llamaron. Y lo hicieron 206 veces más.



En el camino hubo finales perdidas, incluyendo la de la Copa del Mundo en Brasil 2014 y tres finales de Copa América. En 2016, después de una derrota ante Chile, anunció su retiro. El país entero lo pidió de vuelta. Volvió, porque el amor por la camiseta pudo más que el dolor de las derrotas. La revancha llegó primero en el Maracaná con la Copa América 2021, donde cortó una sequía de 28 años, y luego explotó en Qatar 2022 con la conquista del título mundial que le faltaba para completar el mejor palmarés de la historia.



La última noche en el Monumental

El partido ante Benín fue el escenario elegido para el cierre de un ciclo. El combinado africano visitó el estadio que es la catedral del fútbol argentino en una noche de semana que igualmente congregó a más de 85.000 personas. Messi convirtió de penal, sumando su gol número 126 con la Albiceleste, y fue reemplazado entre aplausos en el segundo tiempo para recibir la ovación de pie que la ocasión merecía.



Miles de trapos, banderas y cánticos llenaron las tribunas del Monumental durante todo el encuentro. En la previa, el propio Messi había publicado un mensaje que conmovió a sus seguidores: «Esta camiseta fue mi sueño, mi vida». La frase resumía en pocas palabras lo que dos décadas de entrega habían construido.



El legado y el futuro

Messi no se retira del fútbol. Continuará su carrera en el Inter Miami de la MLS norteamericana, el club donde milita desde 2023 y donde ya dejó su marca con títulos y actuaciones de altísimo nivel. Lo que termina es su ciclo con la Selección, el vínculo que más le costó construir y que, paradójicamente, se convirtió en el más significativo de su carrera.



En la semana que antecedió a la despedida, la Universidad de Buenos Aires le otorgó el título de Doctor Honoris Causa, distinción que Messi recibió emocionado y calificó como «un orgullo muy grande». El reconocimiento académico más importante del país se sumó así a una lista interminable de distinciones que lo ubican como el deportista argentino más premiado de la historia.



El heredero simbólico de esa camiseta ya tiene nombre: Nico Paz, el joven mediapunta que marcó uno de los goles ante Benín en la noche de la despedida, en una imagen que el fútbol argentino tardará mucho en olvidar. Dos generaciones en el mismo campo, el cierre y el comienzo, en una sola noche.



Los números del 10

Lionel Messi jugó su último partido con la Selección argentina el 6 de octubre de 2026, ante Benín, en el Estadio Monumental, con triunfo 3 a 0.

Cerró su ciclo con 207 partidos, 126 goles y un palmarés que incluye dos Copas América, la Finalissima y la Copa del Mundo Qatar 2022.

Convirtió de penal en su despedida y fue reemplazado entre aplausos por más de 85.000 espectadores.

En la semana previa, la Universidad de Buenos Aires le otorgó el título de Doctor Honoris Causa.

Continuará su carrera deportiva en el Inter Miami de la MLS norteamericana.



PIRATAS INVASORES Las Malvinas Argentinas y el reclamo al mundo para que el ladrón Inglés se retire de nuestra plataforma

Una vez que Messi pisó el césped, Fabio Santana, cantante y excombatiente de la Guerra de Malvinas, interpretó el Himno Nacional Argentino con la bandera de "Las Malvinas son argentinas" desplegada sobre el campo, la misma que los jugadores mostraron La Presidencia de Milei ayudó a mejorar la economía de tu familia? 1- NO 2- SI CAMPEONES ⭐️⭐️⭐️ Messi 20 años después: «Última noche del astro del fútbol que salió brillando»

Más de 85.000 personas lloraron y cantaron al unísono en el Estadio Monumental este martes 6 de octubre de 2026. La Argentina despidió a Lionel Andrés Messi, el mejor futbolista de la historia, su jugada con Benínfue el marco formal de una noche que tenía un solo protagonista. ADIÓS AL HÉROE ARGENTINO Messi cerró su ciclo Argentino con un gol y una noche histórica en el Monumental

El capitán convirtió de penal y fue ovacionado en su último partido con la Selección, que venció 3-0 a Benín.