La AGN denunció pérdidas por US$ 1.023 millones de operaciones del oro

Viernes, 9 de octubre de 2026

Una auditoría sobre el balance de 2025 cuestionó operaciones financieras del BCRA y anticipó otra revisión sobre el traslado de reservas al exterior.



La Auditoría General de la Nación (AGN) advirtió que el Banco Central de la República Argentina (BCRA) registró pérdidas por US$ 1.023 millones en operaciones financieras vinculadas con el oro durante 2025. El organismo atribuyó el resultado a decisiones basadas en una determinada evolución del precio internacional del metal.



La conclusión fue expuesta por el titular de la AGN, Juan Manuel Olmos, durante la revisión de los estados contables de la autoridad monetaria. Según explicó, el balance presenta una situación patrimonial razonable en términos generales, aunque las operaciones con oro generaron observaciones específicas.



Olmos fue contundente al describir el resultado: “Erró en el cálculo y arrojó una pérdida de US$ 1.023 millones, según surge de las registraciones contables”.



Cómo se compuso la pérdida del Banco Central



De acuerdo con los datos presentados por la auditoría, el resultado negativo alcanzó los $1,5 billones, equivalentes a US$ 1.023 millones. El monto se compone de US$ 960 millones por el resultado de las operaciones y otros US$ 62,8 millones correspondientes a primas de opciones.



La AGN señaló que el BCRA realizó estas transacciones con fines de cobertura mediante instrumentos financieros derivados liquidables en dólares, utilizando el oro de las reservas como activo subyacente o respaldo.



Sin embargo, Olmos consideró que las operaciones implicaron asumir riesgos vinculados con la evolución futura de la cotización internacional. Por eso, el organismo sostuvo que la autoridad monetaria actuó “especulando con una determinada trayectoria” del precio del metal.



El titular de la AGN también afirmó que, desde que se auditan los estados contables del Banco Central, no se había registrado una pérdida de semejante magnitud ni se había observado el uso de reservas físicas de oro en transacciones de ese riesgo.



La suba del oro también generó ganancias contables



El informe distinguió las pérdidas derivadas de las operaciones financieras de la revaluación del oro que permanece en las reservas. Según Olmos, la tenencia del metal registró una ganancia patrimonial superior a los $8 billones por el aumento de su precio internacional.



El funcionario aclaró que ambos resultados responden a mecanismos diferentes: “Una cosa es la revaluación del activo, que es meramente contable, y otra cosa es el resultado de la operatoria realizada con el oro subyacente”.



En otras palabras, la valorización de las reservas por la suba del oro no significa necesariamente que las operaciones financieras asociadas hayan generado ganancias. La auditoría analizó por separado ambos componentes del balance.



Olmos indicó además que las reservas de oro mencionadas fueron adquiridas durante las gestiones de Alfonso Prat-Gay y Mercedes Marcó del Pont, antes de las operaciones cuestionadas en el informe.



Qué se sabe sobre el traslado del oro al exterior



La AGN también trabaja en una auditoría específica sobre las reservas físicas y los movimientos de oro hacia el exterior, una cuestión que generó controversia política y pedidos de explicaciones sobre el destino de los lingotes.



Olmos aclaró que esa revisión todavía no tiene conclusiones definitivas. “En ese informe se podrá saber por qué se tomó esa decisión, a dónde fue enviado y si tuvo algún beneficio específico para el BCRA o para quién”, señaló.



La investigación buscará establecer las razones del traslado, el destino de las reservas y los eventuales beneficios de la operación para la autoridad monetaria.







La controversia llegó al ámbito judicial



La discusión por el manejo de las reservas también derivó en presentaciones judiciales. Distintos senadores apuntaron contra el presidente Javier Milei, el ministro de Economía, Luis Caputo, y el titular del BCRA, Santiago Bausili, por presuntos delitos de abuso de autoridad, incumplimiento de los deberes de funcionario público y malversación de caudales públicos.



Esas acusaciones deberán seguir su curso por las vías correspondientes y no equivalen, por sí mismas, a una determinación de responsabilidad penal.



Mientras tanto, las conclusiones de la AGN sobre las operaciones financieras y el informe pendiente sobre el traslado del oro podrían aportar nuevos elementos para evaluar las decisiones adoptadas por el Banco Central y el impacto que tuvieron sobre la administración de las reservas.