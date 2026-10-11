Sigue la inflación de alquiler y cierra comercios en Corrientes

Viernes, 9 de octubre de 2026

En el microcentro se siguen vaciando los locales y caen las ventas durante el Gobierno de Milei. No hay alivio para el bolsillo. Siguen los precios por las nubes que hace imposible poder trabajar en Corrientes Capital y sacar las ganancias.



El aumento de los costos fijos y los nuevos hábitos de consumo hicieron que varios comerciantes dejen la peatonal y zona de influencia. Según Enrique Collantes, parte de los negocios se está instalando en avenidas y zonas residenciales para reducir gastos y acercarse a los clientes.



El mapa comercial de la ciudad de Corrientes atraviesa una transformación que comienza a hacerse visible en las calles del microcentro. La presencia de locales vacíos en la peatonal Junín y sus calles transversales se convirtió en una postal cada vez más frecuente, en un contexto marcado por los altos costos que deben afrontar los comerciantes y por un cambio en los hábitos de consumo.



Sin embargo, detrás de las persianas bajas no siempre hay un comercio que dejó de funcionar. Parte de los negocios que abandonan el centro están optando por trasladarse hacia otros puntos de la ciudad, especialmente avenidas y barrios que en los últimos años incorporaron una mayor oferta comercial.



El fenómeno combina dos factores: los costos de mantener un local en el microcentro y una creciente preferencia de los consumidores por realizar sus compras cerca de sus domicilios. "Es cierto que hay varios locales vacíos, con solo dar una vuelta por Junín uno ya observa ese panorama", reconoció. Pero inmediatamente planteó una segunda parte del escenario: "También hay que reconocer que muchos negocios abandonaron el microcentro". La aclaración permite poner el foco en un fenómeno que va más allá del cierre de comercios.



Uno de los motivos centrales señalados por el sector comercial es el costo de los alquileres. Sostener un local en una zona céntrica implica afrontar un gasto fijo que puede representar una carga significativa para un comercio que atraviesa un período de ventas moderadas. A ese desembolso se suman los servicios, salarios, impuestos, mantenimiento y otros costos operativos que debe afrontar cualquier negocio.



