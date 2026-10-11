Científicos piden cinco medidas urgentes a los Gobiernos ante El Niño Viernes, 9 de octubre de 2026 Científicos de Bristol propusieron cinco acciones para reducir los riesgos sanitarios y sociales ante un posible El Niño intenso hacia fines de 2026

Un grupo de investigadores de la Universidad de Bristol advirtió sobre los posibles efectos de un El Niño de gran intensidad hacia finales de 2026 y planteó cinco medidas para reducir su impacto sobre la salud, los alimentos y la infraestructura.



La propuesta fue publicada en la revista médica The Lancet y busca que los gobiernos aprovechen el margen de anticipación que ofrece este fenómeno climático para preparar respuestas antes de que aparezcan sus consecuencias más severas.



El Niño se produce cuando las aguas superficiales del Pacífico ecuatorial presentan un calentamiento anómalo. Esa alteración puede modificar los patrones de lluvia y temperatura en regiones muy alejadas entre sí.



Qué riesgos puede generar el fenómeno



Las consecuencias pueden incluir inundaciones, sequías, temperaturas extremas, problemas en la producción de alimentos y una mayor presión sobre los sistemas sanitarios.



América del Sur, Asia oriental, India, sectores de África y el Pacífico occidental figuran entre las regiones que podrían experimentar distintos efectos. La intensidad del impacto dependerá también de las condiciones sociales, económicas y de infraestructura de cada territorio.



Ruby Lieber, investigadora asociada en ciencias del clima de la Universidad de Bristol y autora principal del trabajo, remarcó la necesidad de mejorar la información disponible. “Hay una necesidad urgente y sin precedentes de comprender, medir e identificar mejor los distintos peligros para cada país y cada lugar”, sostuvo.



Su colega Dann Mitchell, titular de la cátedra Shanta de Salud Planetaria, también pidió actuar con anticipación. “No podemos permitirnos ignorar este riesgo emergente, que puede tener consecuencias devastadoras, pero anticipables, para comunidades de todo el mundo”, afirmó.



Las cinco medidas propuestas por los científicos



1. Activar protocolos sanitarios internacionales



La primera recomendación apunta a que Naciones Unidas y otros organismos internacionales comiencen a coordinar acciones preventivas cuando El Niño sea declarado oficialmente.



La idea es que el anuncio no quede limitado al ámbito meteorológico. Según los investigadores, debería servir para movilizar recursos, información y asistencia hacia los países con mayor exposición.



Eso permitiría anticipar campañas sanitarias, preparar hospitales, reforzar la provisión de agua y alimentos e identificar zonas vulnerables a inundaciones u otros eventos extremos.



2. Mejorar las alertas y la preparación de los gobiernos



El segundo punto propone ayudar a los gobiernos a identificar con anticipación los riesgos que el fenómeno puede generar en cada territorio.



Los científicos destacan la importancia de los sistemas de alerta temprana, capaces de advertir sobre lluvias intensas, crecidas, calor extremo o períodos de escasez de agua.



También plantean una mayor coordinación entre organismos meteorológicos, ministerios de Salud, servicios de emergencia, autoridades locales y áreas vinculadas con agua, saneamiento y producción de alimentos.



Más información para diferenciar las causas



3. Determinar cuánto corresponde a El Niño y cuánto al cambio climático



La tercera medida reclama ampliar las investigaciones para establecer con mayor precisión qué efectos son atribuibles al fenómeno y cuáles están relacionados con el calentamiento global.



Para los especialistas, esta distinción es fundamental porque permitiría diseñar respuestas específicas según las características de cada emergencia.



Una región expuesta a inundaciones puede necesitar sistemas de drenaje y vigilancia de enfermedades, mientras que otra afectada por sequías y altas temperaturas podría requerir reservas de agua, asistencia alimentaria y protección para los grupos más vulnerables.



4. Vigilar de manera permanente los efectos sobre la salud



El cuarto planteo consiste en mantener un monitoreo sanitario durante toda la evolución de El Niño y no solamente después de que termine.



Los cambios en las lluvias y las temperaturas pueden favorecer enfermedades transmitidas por mosquitos y otros vectores. También pueden aumentar los problemas relacionados con el calor, la falta de agua y las dificultades para acceder a alimentos.



Los investigadores señalan además posibles riesgos de malnutrición, deshidratación, golpes de calor y enfermedades infecciosas, cuya incidencia dependerá de las condiciones de cada comunidad.



Priorizar las medidas más efectivas



5. Determinar dónde conviene invertir los recursos



La última recomendación busca establecer qué medidas ofrecen mejores resultados frente al dinero disponible.



Entre las alternativas aparecen el fortalecimiento de hospitales, los sistemas de alerta, las obras de protección frente a inundaciones y las acciones destinadas a preservar la producción y distribución de alimentos.



El objetivo es especialmente importante para los países con menos recursos, donde las autoridades deben decidir qué intervenciones pueden reducir una mayor cantidad de riesgos.



Una advertencia con meses de anticipación



Los científicos sostienen que la posibilidad de anticipar la llegada de El Niño representa una oportunidad para actuar antes de que los impactos climáticos se transformen en emergencias sanitarias o sociales.



El escenario definitivo todavía dependerá de la evolución de las condiciones del Pacífico. Por eso, los próximos meses serán determinantes para transformar las previsiones en medidas concretas de prevención, especialmente en las poblaciones con mayor vulnerabilidad.







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