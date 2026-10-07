Ha 13 evacuados en Paso de los Libres por la crecida del Río Uruguay

Miércoles, 7 de octubre de 2026

El río alcanzó 8,49 metros y quedó a un centímetro del nivel de evacuación. Tres familias fueron trasladadas por prevención.



La crecida del río Uruguay mantiene en alerta a Paso de los Libres, donde el agua alcanza los 8,49 metros, apenas un centímetro por debajo del nivel de evacuación establecido en 8,50 metros.



Ante este escenario, tres familias, integradas por 13 personas, fueron evacuadas de manera preventiva y trasladadas al Regimiento de Infantería de Monte N°5, donde funciona la base operativa de Defensa Civil.



El operativo se mantiene activo mientras las autoridades siguen de cerca la evolución del río y las condiciones en las zonas más expuestas a la crecida.



Tres familias fueron trasladadas



El director de Defensa Civil, Jorge Jiménez, confirmó que las personas evacuadas pertenecen a tres familias y que entre ellas hay ocho niños y adultos.



"Tres familias evacuadas de forma preventiva, son alrededor de 13 personas, 8 niños y el resto adultos", explicó el funcionario.



El grupo fue alojado en el Regimiento de Infantería de Monte N°5, donde se preparó un espacio específico para recibir a las familias mientras continúe la emergencia.



Además, el operativo contempla asistencia sanitaria para quienes fueron trasladados y un seguimiento permanente de su situación.



El río está a centímetros del nivel de evacuación



De acuerdo con el último registro de Prefectura Naval Argentina, el río Uruguay llegó a los 8,49 metros en Paso de los Libres.



El nivel de evacuación está establecido en 8,50 metros, por lo que el cauce se encuentra prácticamente en el punto que activa ese umbral.



La situación se agravó durante los últimos días: el domingo, el río ya había superado el nivel de alerta, fijado en 7,50 metros, y continuó aumentando desde entonces.



Asistencia médica para los evacuados



Jiménez indicó que las personas trasladadas fueron revisadas por equipos de Salud Municipal una vez que llegaron al centro de evacuados.



"Ni bien llegan al centro de evacuados, Salud Municipal les hace un chequeo general y vacunas, están todos en perfecto estado. Tenemos un adulto mayor", detalló el funcionario.



Mientras las familias permanecen alojadas en el predio militar, Defensa Civil continúa con el dispositivo de asistencia y monitoreo en los sectores afectados.



La prioridad de las autoridades está puesta ahora en la evolución del río Uruguay en Paso de los Libres. Si el nivel alcanza o supera los 8,50 metros, podrían ampliarse las medidas de evacuación y asistencia en las zonas más comprometidas.