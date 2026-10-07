Messi cerró su ciclo Argentino con un gol y una noche histórica en el Monumental

Miércoles, 7 de octubre de 2026

El capitán convirtió de penal y fue ovacionado en su último partido con la Selección, que venció 3-0 a Benín.



Lionel Messi tuvo su despedida de la Selección Argentina en el Monumental con una victoria por 3-0 ante Benín. El capitán marcó un gol y recibió una ovación inolvidable.



Una despedida a la altura de una leyenda



Más de 82.000 hinchas colmaron el estadio para acompañar a Messi en su último partido como futbolista de la Selección Argentina. La noche estuvo marcada desde el comienzo por la emoción y el reconocimiento al capitán.



A los 7 minutos, el rosarino tuvo su primera oportunidad con un remate que obligó a intervenir al arquero beninés Dandjinou. Poco después, el encuentro se detuvo para que el público pudiera homenajearlo.



Messi no pudo contener la emoción. Mientras recibía el aplauso de los hinchas y el saludo de los jugadores de Benín, se mostró visiblemente conmovido y necesitó unos instantes para recomponerse.



Otamendi y Nico Paz abrieron el camino



Argentina presentó una formación con varias similitudes respecto del equipo que disputó la final del Mundial de Qatar, aunque sin Gonzalo Montiel ni Ángel Di María. Messi compartió el ataque con Julián Álvarez y Lautaro Martínez.



El conjunto dirigido por Lionel Scaloni tuvo dificultades para encontrar espacios durante algunos pasajes del primer tiempo. Benín, por su parte, intentó aprovechar algunos errores y consiguió generar situaciones.



Messi volvió a quedar cerca del gol con un tiro libre que Dandjinou logró desviar. El arquero visitante tuvo una actuación destacada y evitó que el capitán pudiera convertir antes.



La apertura del marcador llegó en el segundo tiempo. Messi ejecutó un córner y Nicolás Otamendi apareció para conectar el envío y establecer el 1-0 para la Selección.



Messi convirtió el último gol de su despedida



Con Argentina más precisa y dinámica, el equipo comenzó a encontrar mayores espacios. El segundo tanto llegó a través de Nicolás Paz, que amplió la diferencia con una gran definición.



Luego apareció el momento más esperado de la noche. Argentina tuvo un penal y Messi tomó la pelota para ejecutar el remate desde los doce pasos.



El capitán convirtió y desató una nueva celebración en el Monumental. El público respondió con una ovación mientras Messi festejaba uno de sus últimos goles con la camiseta argentina.



El resultado terminó siendo 3-0, pero el marcador quedó en segundo plano frente al significado de la jornada: el último partido de Messi con la Selección como jugador.



Durante sus más de dos décadas con Argentina, Messi atravesó derrotas, finales perdidas, cuestionamientos y una transformación que terminó con la conquista de los principales títulos.



La Copa América, la Finalissima y, especialmente, el Mundial de Qatar 2022 marcaron la etapa más exitosa de su carrera internacional. En ese recorrido también se convirtió en el máximo referente de una generación que devolvió a la Selección a la cima del fútbol mundial.



La despedida frente a Benín también tuvo otro significado: Nicolás Otamendi disputó su último encuentro con la camiseta argentina. La Selección comenzó así a mostrar algunos nombres y características que formarán parte de la nueva etapa.



Messi, en tanto, dejó abierta una página que durante años pareció imposible de cerrar. El capitán se despidió del público argentino con un gol, una victoria y la camiseta de la Selección puesta por última vez como futbolista.