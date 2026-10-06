Messi se despide de la Selección: así será la gran celebración en el Monumental

Martes, 6 de octubre de 2026

Messi jugará ante Benín y tendrá una despedida con música, homenajes, drones, pirotecnia y una sorpresa final.



Lionel Messi protagonizará hoy una jornada especial en el Monumental, donde la Selección argentina enfrentará a Benín desde las 20. La previa y el cierre estarán acompañados por una extensa programación artística.



La celebración incluirá presentaciones de Damas Gratis, La Sole, Ulises Bueno, Q’ Lokura y Amar Azul, además de espectáculos de drones, luces y pirotecnia preparados especialmente para homenajear al capitán argentino.



Una previa cargada de música



La actividad comenzará a las 17:30, con la apertura de Un Poco de Ruido, animación y una banda en vivo. Luego se sucederán distintos shows hasta minutos antes del comienzo del partido.



El cronograma contempla las presentaciones de Seba Mendoza, Román, el Original, Amar Azul, Santi Cairo y Q’ Lokura. Más tarde, Un Poco de Ruido volverá al escenario para acompañar la transición hacia el partido.



A las 19, será el turno de Damas Gratis, que ofrecerá uno de los últimos espectáculos antes del encuentro. Tres minutos antes del inicio, Fabio Santana interpretará el Himno Nacional Argentino.



Messi jugará ante Benín



El partido frente a Benín comenzará a las 20 y tendrá un significado especial para Messi, que disputará otro de sus últimos encuentros con la camiseta de la Selección argentina.



El capitán estará acompañado por varios futbolistas que compartieron con él diferentes etapas del seleccionado. Entre ellos estarán Ángel Di María, Nicolás Otamendi, Rodrigo De Paul y Giovani Lo Celso.



También formarán parte de la jornada Leandro Paredes, Thiago Almada, Gonzalo Montiel, Marcos Acuña, Germán Pezzella y Ángel Correa. Para Messi será su partido número 208 con la Selección.



El homenaje será después del encuentro



La celebración continuará una vez terminado el partido. Cerca de las 22:03, está previsto un espectáculo con drones, lonas, luces y pirotecnia especialmente preparado para la ocasión.



Pocos minutos después, Claudio Tapia, presidente de la AFA, y Alejandro Domínguez, titular de la Conmebol, le entregarán obsequios al capitán argentino.



Messi también lucirá una camiseta especialmente diseñada para la jornada. La indumentaria tendrá una bandera argentina vertical, un sol de grandes dimensiones y el número 10 acompañado por su apellido en color dorado.



La Sole, Ulises Bueno y una sorpresa



A las 22:15, llegará uno de los momentos centrales de la celebración con la presentación de Soledad Pastorutti, conocida como La Sole.



Cinco minutos después será el turno de Ulises Bueno, quien interpretará su espectáculo “Trampa”. El cierre, previsto para las 22:35, mantiene un componente que todavía no fue revelado: habrá una sorpresa musical.



El cronograma completo



La programación anunciada para la despedida contempla:



17:30: apertura de Un Poco de Ruido, animación y banda en vivo.



17:40: Seba Mendoza.



17:50: Román, el Original.



18:00: Amar Azul.



18:10: Santi Cairo.



18:20: Q’ Lokura.



18:40: Un Poco de Ruido y banda.



19:00: Damas Gratis.



20:00: Himno Nacional Argentino, interpretado por Fabio Santana.



22:03: drones, luces, lonas y pirotecnia.



22:10: entrega de obsequios a Messi.



22:15: presentación de La Sole.



22:20: Ulises Bueno con “Trampa”.



22:35: sorpresa musical y gran cierre.



Así, el encuentro ante Benín tendrá una dimensión que irá más allá del fútbol: el Monumental será escenario de una celebración dedicada a la trayectoria de Lionel Messi con la Selección argentina, con música, homenajes y un cierre especialmente preparado para una noche histórica.



