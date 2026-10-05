Tras la investigación, asumieron nuevos y jefes policiales en Santo Tomé

Lunes, 5 de octubre de 2026

Cuatro policías fueron apartados preventivamente y hubo cambios de autoridades tras una investigación judicial por delitos contra la propiedad. FOTO: Son los nuevos y honestos Policías que ocuparán los cargos.



La Jefatura de Policía dispuso modificaciones en la conducción de la Unidad Regional V y de una comisaría de Santo Tomé, en el marco de una investigación judicial por delitos contra la propiedad registrados recientemente en la ciudad.



La medida se tomó luego de que surgieran elementos que llevaron a investigar una posible vinculación de personal policial con los hechos. Las autoridades resolvieron avanzar de inmediato con cambios internos y medidas preventivas.



Nuevos responsables en Santo Tomé



El Subjefe de Policía, comisario general Walter Darío Aceval, junto con el director general de Coordinación e Interior, comisario general Héctor Daniel Gauna, encabezó el acto realizado en las instalaciones de la Unidad Regional V.



Durante la jornada fueron leídas las resoluciones correspondientes y asumieron los nuevos responsables de ambas dependencias.



El comisario mayor Juan Marcelo Acuña quedó al frente de la Unidad Regional V de Santo Tomé, mientras que la comisario inspector Laura Liliana Inés Echavarría fue designada como jefa de la Comisaría Distrito Primera.



Cuatro efectivos fueron apartados



Además de los cambios en la conducción, se dispuso el apartamiento preventivo de cuatro efectivos policiales mientras continúa la investigación para establecer qué ocurrió y determinar eventuales responsabilidades.



En paralelo, la Dirección General de Asuntos Internos inició las actuaciones administrativas correspondientes. La investigación judicial continuará con las diligencias necesarias para esclarecer los delitos denunciados y establecer si existió participación de integrantes de la fuerza.



Qué dijo la Policía



Desde el Ministerio de Seguridad y la Jefatura de Policía remarcaron que no se permitirá ninguna conducta que se aparte de la ley ni de las obligaciones vinculadas con la función policial.



En ese sentido, la institución aseguró que mantendrá una colaboración plena con la Justicia y que las actuaciones se desarrollarán bajo criterios de transparencia y firmeza institucional hasta que el caso quede completamente esclarecido.



