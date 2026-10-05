Robaron el celular dentro del Taragüí Rock y La Policía los detuvo

Lunes, 5 de octubre de 2026

​El hecho ocurrió la noche del domingo en el Anfiteatro Cocomarola. La damnificada utilizó una aplicación para rastrear el teléfono y avisó a los efectivos y lo alcanzaron hasta su domicilio. El aparato fue encontrado y quedaron detenidos en la 7ma.



Dos hombres fueron demorados durante la noche luego de que un teléfono celular fuera sustraído durante el Taragüí Rock, que se desarrollaba en el Anfiteatro Cocomarola de la ciudad de Corrientes.



El procedimiento se inició alrededor de las 23:30, cuando personal del Grupo de Intervención Rápida (GIR) realizaba tareas de prevención en uno de los accesos al predio, sobre avenida Sarmiento.



En ese momento, una mujer se acercó a los efectivos y denunció que le habían sustraído su teléfono celular dentro del anfiteatro. Según manifestó, junto con su acompañante estaban utilizando una aplicación de rastreo que permitía conocer la ubicación del dispositivo. La señal inicialmente indicaba que el teléfono todavía se encontraba dentro del predio, por lo que los policías comenzaron a seguir su ubicación junto con la damnificada.



Sin embargo, minutos después el dispositivo comenzó a desplazarse fuera del anfiteatro. El seguimiento continuó por distintas calles hasta que la señal se detuvo en la intersección de Gobernador Castillo y Madariaga, donde el rastreo indicaba que el celular se encontraba dentro de un domicilio.



Los efectivos solicitaron la presencia de los moradores. Una mujer atendió el llamado y, según consta en el informe policial, hizo salir del inmueble a dos hombres que habían llegado recientemente.



Los uniformados les consultaron por el teléfono denunciado como sustraído. Ambos negaron tener conocimiento sobre el aparato. Ante esta situación, los policías realizaron una llamada al número correspondiente al celular robado. El teléfono comenzó a sonar dentro de la vestimenta de uno de los hombres, identificado por la Policía como G. J. B.



A partir de ese hallazgo, ambos hombres fueron demorados y trasladados a la Comisaría Séptima, junto con la denunciante, para continuar con las actuaciones correspondientes. La investigación quedó a disposición de las autoridades judiciales competentes, mientras se llevan adelante las diligencias de rigor para determinar las circunstancias del hecho y la eventual responsabilidad de los demorados.