Río Uruguay: Paso de los Libres superó el nivel de alerta y crece la vigilancia

Martes, 6 de octubre de 2026

El río Uruguay llegó a 7,67 metros en Paso de los Libres y superó el nivel de alerta. La Costanera continúa cerrada.



El río Uruguay alcanzó los 7,67 metros en Paso de los Libres, por encima del nivel de alerta fijado en 7,50 metros. Las autoridades mantienen un seguimiento permanente ante posibles nuevas variaciones.



El comportamiento del cauce es monitoreado en distintos puntos de la cuenca. Durante las últimas 48 horas se había observado una tendencia descendente en algunos sectores, aunque posteriormente se registró un incremento en El Soberbio, Misiones.



Ese dato es seguido especialmente porque permite evaluar la evolución del caudal que posteriormente puede trasladarse hacia otros sectores del río Uruguay.



En Paso de los Libres, la Costanera permanece cerrada desde el sábado como medida preventiva. La decisión busca reducir riesgos mientras continúa la vigilancia sobre la creciente.



Lluvias por encima de los registros habituales



El escenario se desarrolla además en un trimestre en el que se prevén precipitaciones superiores a las normales en la región durante octubre, noviembre y diciembre.



Las proyecciones están vinculadas con el desarrollo del fenómeno de El Niño, que puede favorecer períodos con mayores acumulados de lluvia y generar modificaciones en los niveles de los cursos de agua.



Como referencia, los valores históricos de precipitaciones para la ciudad de Corrientes son de 153,8 milímetros en octubre, 154,8 milímetros en noviembre y 172,9 milímetros en diciembre. Para este trimestre se esperan registros por encima de esos promedios.



La evolución del río Uruguay dependerá de las lluvias que se produzcan en distintos sectores de la cuenca y de los aportes que lleguen desde zonas ubicadas aguas arriba.



Por ese motivo, Paso de los Libres y otras localidades ribereñas permanecen bajo observación, mientras los organismos correspondientes analizan los cambios registrados tanto en la zona como en Misiones.



Las temperaturas previstas para el trimestre se mantendrían dentro de los valores habituales: las máximas promedio rondan los 28°C en octubre, 29,7°C en noviembre y 31,9°C en diciembre.



En los próximos días, la atención estará puesta en la evolución de los niveles del río y en las lluvias sobre la cuenca, dos factores determinantes para establecer si el caudal continúa aumentando o comienza a descender.



