La Poceada Correntina quedó vacante y sorteará $565 millones

Lunes, 5 de octubre de 2026



La Quiniela Poceada Correntina sigue creciendo y este sábado quedó vacante el premio, por lo que el próximo sorteo tendrá un premio estimado de 565 millones de pesos. Se realizará el martes 6 a las 21, pero se puede apostar hasta 15 minutos antes.



Este martes 6 de octubre se realizará un nuevo sorteo de la Poceada Correntina que tendrá un pozo total estimado de 565 millones de pesos. Se suma el premio anterior que quedó vacante del sábado 3.



Con $2.000, se pueden elegí los números y participar por un pozo millonario. La jugada se puede realizar hasta 5 minutos antes del sorteo en cualquier Punto de Venta Oficial o de manera online en lacorrentinaonline.bet.ar.



El sorteo se realiza a las 21.

