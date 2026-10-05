Francia enviará técnicos a Corrientes para financiar nuevas obras eléctricas

Lunes, 5 de octubre de 2026

Una delegación francesa llegará en noviembre para evaluar proyectos que buscan ampliar y fortalecer la red eléctrica vinculada con el desarrollo sostenible de una línea de Alta Tensión sobre la Ruta Nacional 118 desde Curuzú Laurel, hasta SaladaS.



Por: GL



El gobernador Juan Pablo Valdés avanzó durante la Argentina Week en conversaciones con la Agencia Francesa de Desarrollo (AFD) para obtener financiamiento destinado a obras de infraestructura energética. El organismo enviará una delegación técnica en noviembre para analizar los proyectos directamente en territorio.



JPValdés mantuvo un encuentro con Anna Lipchitz, directora para Latinoamérica de la AFD, organismo público francés que financia iniciativas vinculadas con el desarrollo sostenible.



Durante la reunión se acordó que especialistas de la agencia viajarán en noviembre para conocer en detalle las obras planteadas, revisar sus características técnicas y determinar las posibilidades de acompañamiento financiero.



El objetivo central es avanzar en proyectos que permitan mejorar la capacidad y la cobertura del sistema eléctrico, con impacto sobre distintas localidades y zonas productivas.



Entre las iniciativas presentadas figura el cierre de una línea de Alta Tensión sobre la Ruta Nacional 118, con un recorrido que involucra a Saladas, Santa Rosa y Curuzú Laurel.



El plan también contempla la construcción de dos estaciones transformadoras, una en Santa Rosa y otra en Curuzú Laurel. A esto se suma la ampliación de la estación transformadora Bruyne.



Según lo planteado durante las gestiones, el proyecto ya dispone de un diseño ejecutivo elaborado bajo estándares internacionales, un aspecto que será analizado durante la visita de los técnicos franceses.



Infraestructura para el desarrollo productivo



La ampliación de la red eléctrica apunta a generar mejores condiciones para el crecimiento de actividades productivas e industriales, además de mejorar la infraestructura necesaria para el desarrollo social.



La llegada de la delegación de la AFD será el próximo paso para avanzar en la evaluación técnica y financiera de las iniciativas. A partir de ese análisis, se definirá la viabilidad de un eventual financiamiento para las obras energéticas.