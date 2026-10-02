Un camionero brasileño fue hallado muerto en la aduana de Santo Tomé

Viernes, 2 de octubre de 2026

Un camionero brasileño fue encontrado sin vida dentro de su vehículo en la noche del miércoles 30 de septiembre, mientras se encontraba en la zona de la Aduana de Santo Tomé, en el paso fronterizo con São Borja, Brasil.



El fallecido fue identificado como Aparecido Donizete Pereira, de 50 años, oriundo del estado brasileño de Minas Gerais. Según informó el medio brasileño SB News, otros camioneros advirtieron que Pereira no había descendido de su camión y se acercaron para verificar qué ocurría. Al revisar el vehículo, encontraron al conductor muerto en su interior.



Ante la situación, intervinieron las autoridades argentinas correspondientes, quienes realizaron las actuaciones iniciales en el lugar. Hasta el momento, no se informó oficialmente la causa del fallecimiento. Las circunstancias en las que se produjo la muerte serán determinadas a partir de las actuaciones y pericias correspondientes. La investigación continúa y se aguarda la posibilidad de que surjan nuevos datos sobre el caso.