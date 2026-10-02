"El cáncer no es sinónimo de muerte" y el logro de crear el Instituto Papa Francisco para sanar

Viernes, 2 de octubre de 2026

Con más de 900 inscriptos de 14 provincias y cuatro países, se inauguró la primera Jornada Científica de Enfermería Oncológica. Desde la institución resaltaron el crecimiento del centro especializado y su rol clave en la generación de conocimiento.



Por: GL



"El cáncer no es sinónimo de muerte. Nosotros tratamos de brindarle a la gente lo mejor que tenemos", sostuvo el director del Instituto Oncológico Papa Francisco, Dr. Jorge Zimmerman, al referirse al trabajo diario que impulsa la institución en materia de atención y salud pública. Zimmerman rememoró los orígenes del proyecto. Según indicó, el espacio médico comenzó a gestarse hace muchos años impulsado por el sueño colectivo de contar con un centro especializado en oncología.



"Venimos soñando con contar con un lugar como este. El Estado, el Gobierno, nos ayudó y hoy tenemos un instituto valorado en el país", destacó el director. Más allá de la asistencia directa a los pacientes, el titular del instituto puso en relieve las constantes actividades de capacitación y divulgación científica que se promueven desde el centro. Como claro ejemplo de ello, mencionó la masiva respuesta que tuvo la jornada de enfermería en curso, la cual alcanzó un total de 907 inscriptos. La propuesta cuenta con una marcada participación federal, involucrando a profesionales de 14 provincias y de gran parte del interior del país a través de la plataforma virtual.



La convocatoria no tardó en trascender las fronteras argentinas. Profesionales y estudiantes de Cuba, México, Uruguay y Paraguay se encuentran conectados a las actividades, un indicador directo del prestigio y la proyección internacional que están ganando las iniciativas académicas del establecimiento. "Esto demuestra que tenemos un instituto que no solamente atiende a nuestros pacientes, sino que también genera conocimiento, capacitación e intercambio con profesionales de distintos lugares", concluyó Zimmerman con orgullo.





