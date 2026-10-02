La Fibromialgia física y su vinculo al trauma emocional

Viernes, 2 de octubre de 2026

En diálogo con Cadena de Radios, el médico Kinesiólogo, Dr.:Turco Elías, destacó la importancia de un abordaje integral con la psicología. La enfermedad puede afectar la calidad de vida y presentar síntomas como dolor persistente, rigidez matinal y falta de descanso reparador.



Por: GL



La fibromialgia es un cuadro caracterizado principalmente por dolor musculoesquelético generalizado y que puede estar acompañado por otros síntomas que afectan la vida cotidiana, como cansancio, dificultades para dormir, ansiedad y rigidez, especialmente durante las primeras horas del día.



En comunicación con Cadena de Radios, El Kinesiólogo Turco Elías explicó que uno de los síntomas que aparece con frecuencia es el cansancio persistente. Incluso después de dormir varias horas, algunas personas pueden levantarse con la sensación de no haber descansado adecuadamente. Otro de los aspectos abordados durante la entrevista fue la relación entre los síntomas y los factores emocionales. En este sentido, mencionó situaciones de fuerte impacto, como la pérdida de un familiar, la muerte de personas cercanas, un divorcio u otros acontecimientos que pueden generar estrés y afectar el bienestar de una persona.



El abordaje de la fibromialgia requiere considerar diferentes aspectos. Durante la comunicación se destacó la importancia de combinar la evaluación y el tratamiento médico con el acompañamiento psicoterapéutico y la actividad física, de acuerdo con las características de cada paciente.



Entre las actividades mencionadas aparecen el gimnasio y la natación, que pueden contribuir al mantenimiento del movimiento y al bienestar general cuando son indicados y adaptados a las posibilidades de cada persona. La rigidez matinal también fue señalada como uno de los síntomas que pueden presentarse. Al levantarse, algunas personas pueden necesitar unos minutos para movilizar progresivamente brazos, piernas y otras zonas del cuerpo antes de comenzar las actividades del día.



Durante la entrevista también se diferenció el dolor asociado a una actividad física puntual del dolor persistente o crónico. Ante síntomas que se mantienen en el tiempo, se remarcó la importancia de realizar una evaluación profesional y evitar atribuirlos únicamente al esfuerzo físico.

El abordaje puede requerir la participación de distintos profesionales, entre ellos médicos, kinesiólogos y psicólogos, según las necesidades de cada paciente.



La evolución tampoco es igual en todas las personas. Por eso, el diagnóstico y el tratamiento deben ser individualizados, con el objetivo de reducir los síntomas y mejorar progresivamente la calidad de vida.

