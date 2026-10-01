El Gobernador de Corrientes negocia los modernos bonos de carbono y empleos verdes Jueves, 1 de octubre de 2026 JPValdés se reunió en París con el fundador de The Shared Wood Company, empresa dedicada al desarrollo de proyectos de Soluciones Basadas en la Naturaleza (SBN). Inversión en energías renovables y proyectos ambientales para la conservación de la biodiversidad.

Por: GL



Durante las reuniones, uno de los principales temas fue la posibilidad de avanzar en oportunidades vinculadas con energías renovables, además de analizar mecanismos relacionados con la emisión y aplicación de bonos de carbono.



A través de sus redes sociales, el gobernador destacó el perfil de la agenda internacional y la necesidad de profundizar la vinculación entre el Estado y el sector privado para generar nuevas oportunidades productivas.



En ese sentido, sostuvo que el desafío es avanzar hacia un crecimiento industrial que combine competitividad y sostenibilidad, con proyectos capaces de aprovechar los recursos naturales de manera responsable.



La gira internacional busca así establecer contactos que puedan traducirse en inversiones y nuevos proyectos para la provincia, con la expectativa de ampliar la actividad económica y generar oportunidades laborales vinculadas con la denominada economía verde.



Este tipo de iniciativas busca abordar desafíos relacionados con el cambio climático, la conservación de la biodiversidad y la reducción de la pobreza mediante proyectos desarrollados a gran escala.



Durante las reuniones, uno de los principales temas fue la posibilidad de avanzar en oportunidades vinculadas con energías renovables, además de analizar mecanismos relacionados con la emisión y aplicación de bonos de carbono.A través de sus redes sociales, el gobernador destacó el perfil de la agenda internacional y la necesidad de profundizar la vinculación entre el Estado y el sector privado para generar nuevas oportunidades productivas.En ese sentido, sostuvo queLa gira internacional busca así establecer contactos que puedan traducirse en inversiones y nuevos proyectos para la provincia, con la expectativa de ampliar la actividad económica y generar oportunidades laborales vinculadas con la denominada economía verde.Este tipo de iniciativas busca abordar desafíos relacionados con el cambio climático, la conservación de la biodiversidad y la reducción de la pobreza mediante proyectos desarrollados a gran escala.



