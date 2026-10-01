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El Gobernador de Corrientes negocia los modernos bonos de carbono y empleos verdes
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Jueves, 1 de octubre de 2026
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JPValdés se reunió en París con el fundador de The Shared Wood Company, empresa dedicada al desarrollo de proyectos de Soluciones Basadas en la Naturaleza (SBN). Inversión en energías renovables y proyectos ambientales para la conservación de la biodiversidad.
Por: GL
Durante las reuniones, uno de los principales temas fue la posibilidad de avanzar en oportunidades vinculadas con energías renovables, además de analizar mecanismos relacionados con la emisión y aplicación de bonos de carbono.
A través de sus redes sociales, el gobernador destacó el perfil de la agenda internacional y la necesidad de profundizar la vinculación entre el Estado y el sector privado para generar nuevas oportunidades productivas.
En ese sentido, sostuvo que el desafío es avanzar hacia un crecimiento industrial que combine competitividad y sostenibilidad, con proyectos capaces de aprovechar los recursos naturales de manera responsable.
La gira internacional busca así establecer contactos que puedan traducirse en inversiones y nuevos proyectos para la provincia, con la expectativa de ampliar la actividad económica y generar oportunidades laborales vinculadas con la denominada economía verde.
Este tipo de iniciativas busca abordar desafíos relacionados con el cambio climático, la conservación de la biodiversidad y la reducción de la pobreza mediante proyectos desarrollados a gran escala.
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