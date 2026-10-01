Perseverance encontró nuevas señales de agua y cambia la historia de Marte

Jueves, 1 de octubre de 2026

El rover de NASA analizó rocas de Marte que conservan evidencias de varios episodios de agua y antiguos lagos.

El rover Perseverance de la NASA aportó nuevas evidencias sobre la presencia de agua en el antiguo Marte. El análisis de rocas del cráter Jezero reveló que la zona estuvo atravesada por distintos sistemas acuáticos a lo largo de su historia.



El hallazgo permite reconstruir un escenario más complejo que el de un único lago marciano: las rocas muestran señales de haber interactuado con agua en al menos tres momentos diferentes.



Una historia de agua mucho más compleja



La investigación se concentró en una región conocida como Margin Unit, ubicada junto al borde interno del cráter Jezero. Perseverance llegó hasta allí en septiembre de 2023 y comenzó a estudiar sus formaciones rocosas.



Los científicos esperaban encontrar principalmente rocas sedimentarias asociadas con el antiguo lago que ocupó parte del cráter. Sin embargo, encontraron rocas ígneas que conservaron en sus minerales las huellas de diferentes interacciones con el agua.



El estudio fue publicado en la revista Communications Earth & Environment y utilizó datos obtenidos principalmente mediante SuperCam, el instrumento del rover capaz de analizar la composición química de las rocas mediante un láser.



Tres episodios de agua quedaron registrados



Los investigadores reconstruyeron al menos tres etapas en las que el agua modificó las rocas de Margin Unit.



Durante el primer episodio, aguas subterráneas ricas en dióxido de carbono reaccionaron con un mineral llamado olivino y generaron depósitos de carbonato dentro de las fracturas de las rocas.



Un segundo contacto con el agua podría estar relacionado con el antiguo lago que existió en Jezero. En determinadas rocas también apareció sílice, un mineral que puede quedar como resultado de las reacciones entre el agua y el olivino.



La tercera etapa habría involucrado agua caliente circulando bajo la superficie. Los científicos encontraron vetas minerales con sulfato de calcio y fluorita, un elemento que puede formarse cuando fluidos calientes atraviesan rocas volcánicas.



Qué significa para la búsqueda de vida



El descubrimiento es relevante porque algunos de los minerales identificados pueden conservar información sobre las condiciones ambientales que existieron en Marte hace miles de millones de años.



En la Tierra, las reacciones entre agua y olivino pueden producir hidrógeno, que sirve como fuente de energía para determinados microorganismos. Los carbonatos y la sílice también pueden preservar señales químicas asociadas con ambientes antiguos.



NASA considera que una de las prioridades de Perseverance es estudiar la habitabilidad del planeta y buscar posibles indicios de vida microbiana antigua. El rover además recolecta muestras de rocas que podrían ser analizadas con instrumentos terrestres en una futura misión.



El rover sigue reconstruyendo el pasado marciano



Los nuevos datos se suman a otros descubrimientos de Perseverance que demostraron que Jezero tuvo lagos, ríos y episodios de inundaciones hace miles de millones de años. Las investigaciones también muestran que el agua no actuó de una sola manera ni durante un único período.



Los científicos todavía no pueden establecer con precisión cuándo ocurrieron cada uno de los episodios identificados en Margin Unit. Para determinarlo será necesario combinar las observaciones del rover con nuevos análisis geológicos y, eventualmente, estudiar las muestras recolectadas.



El objetivo de la misión es seguir reconstruyendo cómo cambió el clima de Marte, cuánto tiempo persistieron sus ambientes con agua y si alguno de ellos pudo ofrecer condiciones favorables para la vida microbiana.