Lula y Flávio Bolsonaro chocaron por la corrupción y la inseguridad antes del balotaje

Lunes, 19 de octubre de 2026

Los candidatos presidenciales de Brasil cruzaron acusaciones y expusieron planes opuestos contra el crimen organizado, a una semana de la segunda vuelta



El encuentro, transmitido por la cadena Band, estuvo marcado por reproches personales, cuestionamientos a los entornos familiares de ambos candidatos y fuertes diferencias sobre cómo enfrentar a las organizaciones criminales.



En uno de los momentos más ásperos, Lula disparó contra su rival: “La mentira es el fuerte de la familia Bolsonaro”. El senador respondió con otra provocación cuando el mandatario lo cuestionó por una presunta financiación millonaria vinculada con una película sobre su padre, el expresidente Jair Bolsonaro: “Tu nariz está creciendo, Lula. Ten cuidado”.



Seguridad: dos propuestas enfrentadas contra el crimen organizado



La lucha contra la delincuencia fue uno de los principales temas del debate. Flávio Bolsonaro prometió una política de mano dura y aseguró que, si llega al poder, buscará recuperar los territorios controlados por las organizaciones criminales.



“Voy a recuperar cada metro, cada calle, cada barrio, cada ciudad y cada territorio que haya sido tomado del pueblo brasileño”, afirmó el senador, quien anunció que declararía la guerra al denominado “narcoterrorismo” desde el inicio de su eventual gobierno.



Su propuesta incluye endurecer las penas para los líderes de las bandas criminales, con condenas que podrían alcanzar los 80 años de prisión. También sostuvo que los delincuentes “van a estar presos o a ser neutralizados”.



El candidato del Partido Liberal acusó a la administración de Lula de favorecer la liberación de personas peligrosas por la falta de espacio en las cárceles. Según su planteo, esa situación debilita la respuesta estatal frente al avance del delito.



Lula defendió la coordinación entre el Gobierno federal y los estados



El presidente rechazó las críticas de su adversario y le reprochó no haber respaldado la reforma constitucional sobre seguridad pública que su Gobierno envió al Congreso en marzo del año pasado.



Lula también cuestionó el desempeño de los gobiernos regionales en la lucha contra la delincuencia y defendió la ley antifacciones aprobada durante su gestión, que establece penas más severas para integrantes de organizaciones criminales.



Además, prometió crear un Ministerio de Seguridad Pública si el Senado aprueba su reforma. La nueva cartera tendría como objetivo coordinar las acciones de las autoridades federales, estaduales y municipales.



“Vamos a liberar los territorios para las comunidades”, aseguró el mandatario, al explicar que su estrategia apunta tanto a los delincuentes que operan en los barrios como a quienes dirigen estructuras criminales desde posiciones de poder y viven en zonas de alto nivel económico.



Acusaciones cruzadas y un caso bajo investigación



La discusión sobre corrupción volvió a tensar el enfrentamiento entre los candidatos. Lula le pidió explicaciones a Flávio Bolsonaro por una suma millonaria que habría sido entregada por un banquero encarcelado para financiar una película sobre Jair Bolsonaro.



El caso está bajo investigación policial y se convirtió en otro punto de confrontación durante el debate. El senador rechazó los cuestionamientos del presidente y respondió con una frase irónica que elevó el tono del intercambio.



Las acusaciones relacionadas con sus respectivos entornos familiares expusieron una de las principales líneas de ataque de ambas campañas, que buscan poner en duda la credibilidad del adversario en la recta final hacia las urnas.



La elección se definirá el 25 de octubre



Flávio Bolsonaro llegó al balotaje después de obtener el 47% de los votos en la primera vuelta del 4 de octubre, frente al 45% alcanzado por Lula. La diferencia estrecha anticipa una disputa ajustada por la Presidencia de Brasil.



El senador busca capitalizar el respaldo del electorado opositor y presentarse como una alternativa de mano dura frente a la inseguridad. Lula, en cambio, procura defender su gestión y ampliar el apoyo con propuestas sociales y económicas.



En la campaña final, el presidente intensificó su presencia en redes sociales y recurrió a jóvenes influenciadores para acercarse a nuevos votantes. También impulsó iniciativas vinculadas con el alivio de deudas para microemprendedores, becas universitarias y la eliminación de impuestos a los combustibles.



Salarios, impuestos y beneficios sociales también entraron en campaña



La disputa electoral no se limita a la seguridad y la corrupción. Lula busca sostener su agenda social con medidas dirigidas a trabajadores y sectores de menores ingresos.



Entre ellas figura una enmienda constitucional aprobada por el Congreso que establece dos días de descanso remunerado por semana en lugar de uno. La iniciativa, promovida por el oficialismo, beneficiará a millones de trabajadores.



Flávio Bolsonaro se había manifestado en contra de esa propuesta, aunque finalmente votó a favor en el Congreso. La decisión quedó incorporada al debate sobre sus posiciones económicas y laborales.



Con el balotaje cada vez más cerca, ambos candidatos intentarán convertir sus propuestas y los cuestionamientos al adversario en votos. El resultado del domingo 25 definirá quién conducirá Brasil durante el próximo período presidencial, en una elección marcada por la polarización política y las preocupaciones sobre seguridad, economía y corrupción.