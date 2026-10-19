El Sombrero fortalece su proyección internacional en Paraguay

Lunes, 19 de octubre de 2026

La intendente Araceli Aponte participa en FITPAR Paraguay junto al equipo municipal, la directora de Turismo, Ivana Ocampo, y operadores turísticos locales.



La presencia de El Sombrero forma parte de una estrategia que busca dar a conocer su identidad y desarrollar nuevas oportunidades para la comunidad.



Después de su participación en la Feria Internacional de Turismo de Buenos Aires, la localidad continúa ampliando vínculos y mostrando sus propuestas en espacios de encuentro del sector turístico.



Uno de los ejes de este proceso es su integración al corredor Ñande Río, conformado por cinco municipios que trabajan para complementar sus atractivos y fortalecer una propuesta regional vinculada con la naturaleza, la cultura y la gastronomía.



La promoción de alojamientos y emprendimientos locales, el acompañamiento a emprendedores y la puesta en valor de las tradiciones forman parte del trabajo que viene impulsando el municipio. El chamamé, las ferias, los sabores regionales y las artesanías aportan una identidad propia a este nuevo posicionamiento turístico.



En Paraguay, Juan y Osvaldo Bizarro presentan sus obras en astas, fruto de un trabajo artesanal familiar de reconocimiento internacional. También se comparten postres regionales y dulces de El Sombrero, acercando al público los sabores de la localidad.



La delegación lleva al encuentro una expresión de la identidad de Corrientes, provincia encabezada por el gobernador Juan Pablo Valdés, y busca generar contactos que permitan seguir fortaleciendo la actividad turística.



Para la gestión de Araceli Aponte, esta participación es parte de un camino de largo plazo: preparar a la localidad, mejorar su oferta y trabajar junto a la comunidad y los municipios del corredor. El objetivo es que la proyección de El Sombrero se traduzca en oportunidades concretas para sus familias, artesanos y emprendedores.