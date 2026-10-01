Karaí octubre para celebrar la abundancia alimentaria en cada Familia

Jueves, 1 de octubre de 2026



La Municipalidad de Corrientes invita a los vecinos a participar de una jornada cargada de tradición, música y comidas típicas para ahuyentar la mala suerte y recibir la abundancia.





Por: GL



El doctor Lucas Carballo, desde Acción Social de la Municipalidad de Corrientes, invitó a todos los vecinos a acercarse a avenida Ex Via, entre Mendoza y Córdoba, para participar de la tradicional celebración del Karaí Octubre, una costumbre que, según las leyendas y tradiciones populares, busca ahuyentar la mala suerte y convocar la abundancia.



“En este caso vamos a ahuyentarlo para que nos traiga abundancia, como rezan nuestras tradiciones y leyendas”, explicó Carballo, al convocar a la comunidad a ser parte de esta propuesta.



La celebración contará con la presencia de todo el equipo municipal que lidera el intendente Claudio Polich y tendrá además un importante despliegue de actividades culturales y gastronómicas.



Para el desarrollo de la jornada se realizará un corte de tránsito en el sector, permitiendo que los vecinos puedan disfrutar de grupos folklóricos en vivo, academias de danzas y propuestas tradicionales, en un ambiente pensado para compartir en comunidad.



También habrá chipá cuerito y se invita a los asistentes a llevar su mate para acompañar la jornada.



Uno de los grandes atractivos será la degustación de aproximadamente 700 raciones de comidas típicas, entre ellas mbaipy, guiso de arroz y cazuela de mondongo, recuperando sabores y recetas profundamente arraigadas en la cultura correntina.



La propuesta busca mantener viva una de las tradiciones más representativas de la región, reuniendo a las familias y vecinos alrededor de la cultura, la gastronomía y la identidad correntina.



“En este caso vamos a ahuyentarlo para que nos traiga abundancia, como rezan nuestras tradiciones y leyendas”, explicó Carballo al convocar a la comunidad.



La celebración contará con la presencia del equipo municipal que lidera el intendente Claudio Polich y tendrá un importante despliegue de actividades culturales y gastronómicas.



Para el desarrollo de la jornada se realizará un corte de tránsito en el sector, permitiendo que los vecinos puedan disfrutar de grupos folklóricos en vivo, academias de danzas y propuestas tradicionales.



También habrá chipá cuerito y se invita a los asistentes a llevar su mate para compartir la jornada. Uno de los grandes atractivos será la degustación de aproximadamente 700 raciones de comidas típicas, entre ellas mbaipy, guiso de arroz y cazuela de mondongo.



Carballo destacó que se trata de una actividad totalmente gratuita, pensada para compartir con los vecinos y las familias. Además, se sumarán sorteos y premios para quienes participen.



La convocatoria alcanza especialmente a los barrios aledaños, mientras que feriantes y emprendedores que desarrollan sus actividades en los paseos de compras y en el mercado de productos frescos también se sumaron a la invitación, convocando a sus clientes a acercarse y participar de esta fiesta popular.



“Que no se pierdan este evento, porque queremos nuclear a muchas familias de Corrientes”, remarcaron desde la organización, destacando el espíritu comunitario de una celebración que busca recuperar y mantener vivas las tradiciones correntinas.



La propuesta será una oportunidad para compartir en familia, disfrutar de la música y la gastronomía regional y mantener viva la tradición del Karaí Octubre, con la esperanza de alejar la mala suerte y abrir las puertas a la abundancia.





