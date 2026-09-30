Corrientes es un modelo de eco-turismo para el mundo con su espetacular Iberá

Miércoles, 30 de septiembre de 2026

La corresponsal del diario Midi Libre, Virginia Rojas, dialogó con Cadena de Radios y destacó el potencial de Corrientes para mostrar su desarrollo turístico y productivo. Mencionó la posibilidad de establecer vínculos con Francia.



Por: GL



Desde Francia, la periodista y corresponsal del diario Midi Libre, Virginia Rojas, dialogó con Cadena de Radios y puso especial énfasis las posibilidades que tiene la provincia para presentar sus recursos y experiencias vinculadas al turismo, la naturaleza y el desarrollo local. “Corrientes tiene mucho para enseñar”, sostuvo Rojas, al referirse al crecimiento que tuvo la provincia durante las últimas décadas en materia de turismo de naturaleza.



La periodista recordó que el desarrollo de este tipo de propuestas era difícil de imaginar años atrás y valoró el proceso que permitió que distintos municipios correntinos comenzaran a incorporar el turismo y la naturaleza como parte de sus estrategias de desarrollo. En particular, destacó el avance que tuvo Corrientes en este ámbito y señaló que actualmente existen experiencias que despiertan interés más allá de las fronteras de la provincia.



Rojas también manifestó su expectativa de que la presencia de representantes correntinos en este tipo de encuentros, como el Argentina Week, en Paris, permita generar nuevos contactos y abrir puertas para futuras iniciativas. En ese sentido, mencionó la posibilidad de establecer vínculos que permitan llevar a Francia exposiciones y propuestas vinculadas con el trabajo que se desarrolla en Corrientes. La corresponsal consideró que estos espacios constituyen una oportunidad para que la provincia pueda mostrar lo que viene realizando y fortalecer su presencia en ámbitos internacionales.



Afirmó que este evento también permite poner en valor el crecimiento de Corrientes en materia de turismo de naturaleza, un sector que adquirió especial relevancia durante los últimos años y que hoy constituye una de las áreas con potencial para atraer visitantes e inversiones. El Iberá es un gran modelo de gestión, un ejemplo a seguir en todo el mundo. A lo largo de la entrevista, Virginia Rojas también analizó el escenario político y social francés, las diferencias entre los modelos de Estado de Francia y Argentina y las repercusiones de la visita presidencial. La periodista explicó que, pese a las diferencias políticas entre ambos países, existen intereses económicos compartidos y oportunidades para profundizar los vínculos comerciales y de inversión. En ese contexto, la presencia de las provincias argentinas en encuentros internacionales aparece como una posibilidad para presentar proyectos concretos y establecer contactos con distintos sectores.



