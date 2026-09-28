Valdés: “Que la materia prima se industrialice en nuestra tierra y salga al mundo”

Lunes, 28 de septiembre de 2026

En el marco del aniversario de Riachuelo, el gobernador de Corrientes, Juan Pablo Valdés, destacó la historia de la localidad y remarcó el proceso de crecimiento que atraviesa desde su conformación como municipio.



Durante el aniversario de la localidad, el gobernador Juan Pablo Valdés puso en valor su historia y convocó a fortalecer la unión y la construcción regional.



“Hace pocos años que es municipio, pero es una tierra con muchos años de historia”, señaló Valdés, al referirse a la identidad de una comunidad que tiene profundas raíces y un importante recorrido histórico.



El mandatario provincial recordó, en ese sentido, uno de los acontecimientos históricos más significativos vinculados con el lugar. Tal como mencionó el intendente Nicolás Tejo, en estas aguas tuvo lugar el Combate de Riachuelo, durante la Guerra de la Triple Alianza, cuando se produjo el enfrentamiento entre las fuerzas navales brasileñas y la Armada paraguaya.



Valdés sostuvo que aquellos acontecimientos forman parte de un tiempo histórico en el que se estaba produciendo el ordenamiento del territorio, pero consideró que la mirada actual debe estar puesta en otros objetivos.



“Hoy debemos pensar más en la unión, en la construcción, en las comunicaciones y en la región”, expresó.



En esa línea, planteó la necesidad de dejar atrás las confrontaciones del pasado y avanzar hacia una etapa de integración y desarrollo. “No hay guerra que traiga ganadores. Es un tiempo pasado”, afirmó.



El gobernador invitó así a mirar a Riachuelo desde su presente y, especialmente, desde sus posibilidades futuras. “Ya tenemos que ver a este lugar como un municipio que sueña, se desarrolla y crece”, manifestó.



Asimismo, destacó el esfuerzo sostenido de sus habitantes a lo largo del tiempo y la capacidad de trabajo que permitió consolidar a la localidad como una comunidad con proyección.



“Después de tanto tiempo, con el esfuerzo de su gente, con trabajo, con los colonizadores que llegaron con la gente de la Nueva Valencia, nos demuestra en el tiempo que es un municipio viable y que es una tierra que, trabajándola, tiene mucho para dar”, sostuvo Valdés.



El mensaje del gobernador estuvo así atravesado por dos ejes: el reconocimiento de una historia que forma parte de la identidad de Riachuelo y la necesidad de construir una nueva etapa basada en la integración, las comunicaciones, el trabajo conjunto y el desarrollo regional.



Valdés: “Ya tenemos que ver a Riachuelo como un municipio que sueña, se desarrolla y crece”

En el aniversario de Riachuelo, el gobernador Juan Pablo Valdés destacó su historia, el valor cultural del Puente Pexoa y convocó a mirar hacia el futuro con mayor integración y desarrollo regional.



Durante el aniversario de Riachuelo, el gobernador de Corrientes, Juan Pablo Valdés, destacó la historia y la identidad de la localidad, al tiempo que puso en valor sus posibilidades de crecimiento y desarrollo.



“Hace pocos años que es municipio, pero es una tierra con muchos años de historia”, expresó Valdés, quien recordó que Riachuelo fue escenario de uno de los acontecimientos históricos más importantes de la región: el Combate de Riachuelo, durante la Guerra de la Triple Alianza.



En ese sentido, mencionó que, como señaló el intendente Nicolás Tejo, en estas aguas se encontraban fondeados buques de la Armada brasileña y se produjo el enfrentamiento con la Armada paraguaya.



Pero el gobernador planteó que esa historia debe ser comprendida desde el tiempo en que ocurrió y que la mirada actual debe estar puesta en la construcción de nuevos vínculos.



“Acá se libró la Batalla de Riachuelo, pero eran momentos de ordenamiento del territorio. Hoy debemos pensar más en la unión, en la construcción, en las comunicaciones y en la región”, sostuvo.



Valdés también destacó uno de los grandes símbolos culturales de la localidad: el Puente Pexoa, un lugar profundamente ligado a la identidad correntina y que, a través de la música, trascendió las fronteras de la provincia y llegó a ser conocido en distintos lugares del mundo.



El mandatario resaltó así que Riachuelo no solamente tiene una historia vinculada a acontecimientos históricos, sino también un patrimonio cultural que forma parte de la memoria y de la identidad correntina.



“No hay guerra que traiga ganadores. Es un tiempo pasado”, afirmó Valdés, convocando a mirar hacia adelante y a pensar en una comunidad integrada a una región con mayores posibilidades de desarrollo.



“Ya tenemos que ver a este lugar como un municipio que sueña, se desarrolla y crece”, expresó.



Finalmente, puso en valor el esfuerzo de los habitantes que, a lo largo del tiempo, fueron construyendo la comunidad.



“Después de tanto tiempo, con el esfuerzo de su gente, con trabajo, con los colonizadores que llegaron con la gente de la Nueva Valencia, nos demuestra en el tiempo que es un municipio viable y que es una tierra que, trabajándola, tiene mucho para dar”, sostuvo.



Así, durante el aniversario, Valdés vinculó historia, cultura, identidad y desarrollo, destacando tanto el pasado de Riachuelo como aquellos símbolos que, como el Puente Pexoa, contribuyeron a proyectar el nombre de la localidad mucho más allá de sus límites.









El gobernador destacó la búsqueda de inversiones y socios estratégicos para agregar valor a la producción correntina y fortalecer la infraestructura logística de la provincia.



Durante el aniversario de Riachuelo, el gobernador Juan Pablo Valdés sostuvo que las oportunidades de desarrollo existen, pero que es necesario buscarlas, trabajarlas y generar las condiciones para aprovecharlas. “Las posibilidades están, hay que buscarlas y trabajarlas”, afirmó.



En ese marco, adelantó que la Provincia iniciará una ronda de negocios en Europa, aprovechando el nuevo escenario generado por el acuerdo entre el Mercosur y la Unión Europea, con el objetivo de presentar las potencialidades productivas de Corrientes y avanzar en la búsqueda de nuevos mercados y socios estratégicos.



“Vamos a estar haciendo una ronda de negocios en Europa, aprovechando el nuevo acuerdo del Mercosur con la Unión Europea, para mostrar esa enorme provincia que tenemos y la materia prima diversa que tiene Corrientes para generar posibilidades”, explicó.



El gobernador remarcó que la intención no es solamente exportar materia prima, sino avanzar hacia una mayor industrialización dentro de la provincia. “Vamos a decirles que nosotros tenemos la materia prima, pero buscamos socios para industrializarla en nuestra tierra, porque acá queremos hacer las fábricas, el valor agregado, y desde casa sacarlo al mundo”, sostuvo.



En esa estrategia, Valdés también destacó la importancia de fortalecer la infraestructura logística para acompañar el crecimiento productivo y facilitar la salida de la producción correntina hacia otros mercados. “Por eso también trabajamos mucho en logística”, señaló.



En ese sentido, mencionó los proyectos vinculados al desarrollo portuario y recordó la importancia estratégica del Puerto de Lavalle. A la vez, adelantó que durante su viaje a Francia buscarán avanzar en la búsqueda de financiamiento para el proyecto del nuevo puerto de El Sombrero. “Habrán escuchado sobre el Puerto de Lavalle, pero también en Francia iremos a buscar quién financie el nuevo Puerto de El Sombrero en esta región, para que Corrientes tenga un nuevo nodo logístico que acompañe al Puerto de Corrientes”, explicó.



La visión planteada por el gobernador apunta a articular producción, industrialización, inversión, logística y mercados internacionales, con el objetivo de que los recursos de Corrientes puedan transformarse en productos con mayor valor agregado dentro de la provincia.



En ese marco, vinculó esta estrategia con una definición más amplia: generar oportunidades de trabajo y desarrollo para que los correntinos puedan construir su futuro en su propia tierra. “Queremos que el futuro sea para los correntinos, acá, y que no tengan que irse”, sostuvo Valdés. Valdés: “Vamos a seguir trabajando en el acceso a San Cayetano”





El gobernador destacó el inicio de obras de ripio e iluminación y señaló que el objetivo es facilitar la llegada de más visitantes al santuario y generar oportunidades de trabajo. Durante su visita a Riachuelo, el gobernador Juan Pablo Valdés también se refirió a las obras que se llevan adelante en el acceso a San Cayetano, una localidad que requiere infraestructura para acompañar su crecimiento y la llegada de visitantes al santuario. “San Cayetano necesita de mucho trabajo, como decía el padre Ariel y también lo había solicitado el intendente”, señaló Valdés.



En ese marco, informó que ya comenzaron los trabajos sobre 1.500 metros de acceso, con obras de ripio e iluminación, y adelantó que las tareas continuarán para mejorar las condiciones de ingreso a la localidad. “Por eso comenzamos con 1.500 metros de ripio e iluminación y vamos a seguir trabajando en ese acceso para que más gente vaya al santuario y en Corrientes haya más trabajo”, afirmó.



El gobernador vinculó la mejora de la infraestructura con el desarrollo del turismo religioso y con la generación de nuevas oportunidades para las comunidades locales. La obra forma parte de una mirada que busca fortalecer los accesos y la infraestructura de los destinos correntinos, facilitando la llegada de visitantes y acompañando las actividades económicas que pueden desarrollarse alrededor de ellos.



