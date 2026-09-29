Argentina dio dos semanas al Reino Unido para frenar el proyecto petrolero

Martes, 29 de septiembre de 2026

El Gobierno intimó a Londres por el proyecto Sea Lion y anunció un arbitraje internacional si continúa la explotación de hidrocarburos.



El Gobierno argentino formalizó una intimación al Reino Unido para que, en un plazo de dos semanas, adopte medidas destinadas a impedir el inicio o la continuidad de actividades de explotación de hidrocarburos vinculadas con el proyecto Sea Lion, en la Cuenca Malvinas Norte.



La decisión fue instruida por el presidente Javier Milei y contempla, además, el inicio de un procedimiento de arbitraje previsto en el Anexo VII de la Convención de las Naciones Unidas sobre el Derecho del Mar (CONVEMAR).



De acuerdo con el comunicado oficial, si no hay una respuesta favorable dentro del plazo establecido, Argentina prevé avanzar ante el Tribunal Internacional del Derecho del Mar y solicitar medidas provisionales para preservar sus derechos sobre la plataforma continental.



El Ejecutivo también pidió impedir el otorgamiento de nuevos permisos vinculados con la explotación de recursos naturales en áreas que Argentina considera parte de su plataforma continental.



La Casa Rosada fundamentó su posición en resoluciones de la Asamblea General de las Naciones Unidas, entre ellas la Resolución 2065 (XX), que reconoce la existencia de una disputa de soberanía entre Argentina y el Reino Unido e insta a ambos países a buscar una solución mediante negociaciones.



El Gobierno sostiene que la explotación unilateral de recursos naturales en las áreas vinculadas con las Islas Malvinas, Georgias del Sur y Sandwich del Sur y sus espacios marítimos circundantes resulta contraria al derecho internacional.



En el comunicado difundido este lunes, afirmó que esa actividad genera un “perjuicio irreversible e irreparable” sobre los derechos de soberanía que Argentina reclama.



El proyecto Sea Lion, impulsado en la Cuenca Malvinas Norte, ya había generado nuevas protestas diplomáticas durante septiembre. El 22 de septiembre, la Cancillería presentó una nota formal ante la embajada británica por la extensión de licencias hidrocarburíferas y cuestionó la participación de Navitas Petroleum.



La nueva medida incluye otro frente relacionado con las actividades desarrolladas en el archipiélago. El Gobierno informó que detectó operaciones de la empresa THALES UK LIMITED en la ruta aérea entre las Islas Malvinas y Punta Arenas, Chile.



Según la información oficial, los vuelos fueron realizados con una aeronave de matrícula británica sin autorización de las autoridades argentinas. Por ese motivo, Milei ordenó iniciar procedimientos sancionatorios, denuncias penales y gestiones diplomáticas.



La decisión se suma a otras acciones adoptadas durante septiembre contra empresas y personas vinculadas con actividades hidrocarburíferas en la zona. El Gobierno ya había iniciado procedimientos sancionatorios contra decenas de sujetos en el marco de la Ley 26.659.



La cuestión Malvinas también había sido planteada por Milei ante la Asamblea General de la ONU el 23 de septiembre. En esa oportunidad, el Presidente afirmó que “Malvinas es para la Argentina una causa nacional” y sostuvo que el país continuará utilizando vías diplomáticas y jurídicas.



Ahora, con la intimación de dos semanas y el anuncio del procedimiento de arbitraje, la próxima etapa dependerá de la respuesta británica y de las medidas que adopte el Gobierno argentino una vez vencido el plazo establecido.



