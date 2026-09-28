Presentarán la máquina de ordeñe para búfalos diferente al del ganado vacuno

Lunes, 28 de septiembre de 2026

El Primer Congreso Internacional Bufalino y la Expo 2026 se realizará en Ituzaingó Corrientes. Allí, se podrán observar productos elaborados, equipamiento específico y distintos procesos vinculados con la producción.



R: GL



El encuentro reunirá a especialistas, productores y profesionales de Argentina y del exterior. Habrá disertaciones técnico-científicas, talleres prácticos y actividades vinculadas a la producción y al consumo de carne de búfalo. La participación será libre y gratuita.



La localidad de Ituzaingó se prepara para recibir el Primer Congreso Internacional Bufalino y la primera Expo de la Asociación Búfalos de Rivera 2026, una propuesta que reunirá a productores, profesionales y especialistas vinculados a la actividad bufalina de Argentina y distintos países.



Durante una entrevista con Cadena de Radios, desde la organización explicaron que el encuentro tendrá una fuerte impronta técnico-científica y contará con la participación de disertantes provenientes de Brasil, Venezuela y Colombia, además de reconocidos profesionales y productores argentinos, tanto del ámbito local como regional.



Las exposiciones estarán acompañadas por moderadores argentinos especializados en cada temática, con el objetivo de facilitar el intercambio entre los especialistas y el público.



“Lo que se trató y se consiguió es agrupar y convocar a profesionales y disertantes del mayor nivel en cada temática, no importa de qué país sea”, explicaron durante la entrevista.



Una de las características de la propuesta será la articulación entre las exposiciones teóricas y los talleres prácticos. Según se explicó, el día 8 se desarrollará la actividad del congreso en el Centro Cultural, mientras que durante los días 9 y 10 se realizarán actividades complementarias en el Multiespacio Santa Moutina.



Como ejemplo, se mencionó la temática de la lechería bufalina. Luego de la exposición de una especialista venezolana, se prevé un taller práctico donde los participantes podrán observar productos elaborados, equipamiento específico y distintos procesos vinculados con la producción.



Entre los elementos que podrán conocerse se encuentra una máquina de ordeñe para búfalos, cuyas características son diferentes de las utilizadas tradicionalmente para el ganado vacuno.



El objetivo será que los conocimientos abordados durante el congreso puedan trasladarse a experiencias concretas y visibles para productores y personas interesadas en la actividad.



La organización destacó además el carácter internacional del encuentro, que contará con representantes de países que exceden el tradicional vínculo regional con Brasil, Paraguay y Uruguay.



La propuesta busca aprovechar las experiencias desarrolladas en diferentes regiones donde la producción bufalina tiene un crecimiento significativo.



En este sentido, explicaron que existen similitudes entre algunas zonas productivas de Venezuela y Corrientes, mientras que determinadas regiones de Colombia presentan características que pueden ser comparadas con sectores productivos de provincias argentinas.



Durante la entrevista también se destacó el potencial de la producción bufalina como una alternativa para mejorar la rentabilidad de los establecimientos agropecuarios.



Corrientes ocupa un lugar destacado en la actividad y es señalada como la provincia con mayor cantidad de búfalos del país. Además, la especie se encuentra presente en numerosas provincias argentinas, adaptándose a diferentes condiciones climáticas y productivas.



Desde la Asociación Búfalos del Iberá señalaron que el objetivo no es plantear una competencia entre especies, sino mostrar al productor la posibilidad de complementar actividades y aprovechar campos o sectores donde otras producciones pueden presentar mayores dificultades.



La propuesta apunta especialmente a brindar herramientas al pequeño y mediano productor para incorporar conocimientos que permitan mejorar el rendimiento y la rentabilidad de sus establecimientos.



Otro de los aspectos destacados es que la participación en el congreso será totalmente gratuita. Los interesados podrán realizar previamente su inscripción a través del enlace habilitado por la Asociación Búfalos del Iberá.



De todos modos, desde la organización aclararon que quienes no puedan inscribirse previamente podrán acercarse directamente el día 8 al Centro Cultural y registrarse en el lugar.



El encuentro cuenta con el acompañamiento de autoridades municipales y provinciales, además del trabajo conjunto de la Asociación Búfalos del Ibera, INTA y profesionales veterinarios, entre otros actores vinculados al sector.



La Expo también tendrá un espacio destinado a acercar la carne de búfalo al público y derribar algunos prejuicios relacionados con su consumo.

Durante el viernes se prevé un tradicional asado de búfalo, mientras que el sábado también habrá animales destinados a degustación, sujeto a las condiciones climáticas y a la organización de las actividades.



Desde la organización señalaron además que, según un dato mencionado durante la entrevista, alrededor del 40% de la carne consumida en la localidad correspondería a carne de búfalo, lo que refleja la presencia que tiene esta producción en la comunidad.



De esta manera, Ituzaingó se prepara para recibir a productores, especialistas y visitantes en una propuesta que combinará capacitación, ciencia, producción, tecnología y gastronomía, con el objetivo de fortalecer el desarrollo de la actividad bufalina y generar nuevos conocimientos y oportunidades para el sector.