Corrientes superó el 90% de fibra óptica y proyecta alcanzar unos 2.050 kilómetros de red

Miércoles, 30 de septiembre de 2026

El titular de la empresa estatal, Manuel Valdés, dialogó con Cadena de Radios respecto a la habilitación del tramo Sauce, Curuzú Cuatiá, incluyendo Cazadores Correntinos. Adelantó trabajos en zona norte para integrar las redes con Misiones.



Por: GL



En diálogo con Cadena de Radios, el titular de TELCO, Manuel Valdés, confirmó que finalizaron los trabajos correspondientes al tramo de más de 100 kilómetros que une Sauce con Curuzú Cuatiá, obra que incluye el sector de Cazadores Correntinos.



Si bien la inauguración oficial será próximamente, el trayecto ya se encuentra completamente habilitado y en funcionamiento. Con esta habilitación, el funcionario remarcó que "se cierran todos los anillos de la provincia", consolidando una infraestructura estratégica que el año pasado ya había sumado a la localidad de Sauce al servicio de internet.



Ampliación hacia el norte e integración con Misiones

De cara a los próximos meses, la empresa estatal proyecta enfocar sus esfuerzos en la zona norte del territorio correntino. Valdés adelantó que comenzarán a trabajar en las áreas de San Carlos y Colonia Liebig, con la expectativa de entablar una conexión directa con la red de la empresa Marandú en la provincia de Misiones.



Pese a reconocer que el ritmo de ejecución de los proyectos es actualmente más moderado debido a la disponibilidad de recursos económicos, el funcionario aseguró que las prioridades se mantienen firmes: "No es tan rápido como antes, pero priorizamos lo más importante. Este año está proyectado hacer la parte norte que faltaba".



Más del 90% de la población conectada y metas hacia 2027

En el plano cuantitativo, el titular de TELCO detalló que la empresa cuenta actualmente con aproximadamente 1.900 kilómetros de red en funcionamiento, con la meta clara de alcanzar los 2.050 kilómetros durante este 2026.



Tomando como referencia demográfica el último Censo Nacional para evaluar el impacto en cada localidad, Valdés afirmó que se superó el 90% de cobertura poblacional. "Faltan todavía algunos municipios chicos, pero se les va a ir conectando a todos", sostuvo.



Finalmente, el cronograma provincial prevé que, una vez concluidas las grandes redes troncales en curso, los trabajos se orienten en 2027 a potenciar la capilaridad, extendiendo y profundizando la conectividad hacia los distintos sectores del interior correntino.

