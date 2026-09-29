Andy Burnham presentará su plan de reformas para Reino Unido

Martes, 29 de septiembre de 2026

El primer ministro británico, Andy Burnham, presenta ante el congreso anual del Partido Laborista su plan para “dar la vuelta” a Reino Unido. Reformas en asistencia social, empleo juvenil y un mayor control público sobre energía, agua y vivienda.



El Gobierno laborista adelantó que el premier presentará “una propuesta más seria para el país que la que se ha ofrecido a la gente en una generación”. Según el texto de su intervención difundido antes del discurso, afirmará: “Acepto que la gente no estará de acuerdo con cada parte de ella, pero creo que puede dar la vuelta a Gran Bretaña”. El discurso comenzará a las 14:00 (hora local) y tendrá una duración prevista de una hora.



El primer ministro también expondrá lo que el Partido Laborista definió como una “dirección clara para el país”, con medidas destinadas a abordar cuestiones que, según la formación, los gobiernos anteriores dejaron sin resolver durante demasiado tiempo.



La economía británica afronta un crecimiento débil, precios elevados de la energía y un aumento de los costos de endeudamiento. A esto se suma la necesidad de destinar miles de millones de libras adicionales a la defensa para cumplir los compromisos asumidos dentro de la OTAN.



Burnham también deberá mantener las promesas incluidas en el programa electoral laborista de 2024, que contempló no aumentar el impuesto sobre la renta ni otros dos de los principales tributos.



Una de las principales propuestas que deberá desarrollar el primer ministro es la reindustrialización del país, una de las promesas de mayor alcance de su Gobierno y que requiere recursos públicos en un momento de limitaciones presupuestarias. Hasta ahora, Burnham había ofrecido pocos detalles sobre la forma concreta en que pretende cumplir esos compromisos.



Desde su llegada a Downing Street, el premier buscó establecer un tono diferente al de Starmer y ofrecer a los ciudadanos un período de “respiro” frente a las presiones derivadas del costo de vida, agravadas por las guerras en Oriente Medio y Ucrania. Su estilo más cercano también modificó la percepción pública del Gobierno laborista.